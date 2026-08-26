'퍽' 공맞은 이정후 아찔했다! 시즌 10호 도루+2G 연속 안타 폭발…지명타자 선발 출전→타율 0.289

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후가 2경기 연속 안타와 시즌 10번째 도루를 신고했다. 샌프란시스코 자이언츠는 신시내티 레즈를 상대로 3-1 승리를 거뒀다.

이정후는 26일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 신시내티와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 3번 지명 타자로 선발 출장했다.

샌프란시스코의 선발 투수로는 애드리언 하우저가 마운드에 올랐다. 타선에는 드류 길버트(중견수), 하파엘 데버스(1루수), 이정후, 터너 힐(좌익수), 드류 카바노(포수), 네이트 퍼먼(2루수), 셰이 위트컴(3루수), 그랜트 맥크레이(우익수), 크리스티안 코스(유격수)가 섰다.

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이정후는 1회말 첫번째 타석에서 몸에 맞는 볼로 출루했다. 이정후의 출루로 샌프란시스코는 무사 만루 기회를 맞았다. 카바노의 중전 안타가 터지면서 길버트와 데버스가 홈으로 들어왔다. 이정후는 3루까지 진루했지만, 후속타 불발로 득점에 실패했다.

이정후는 3회말 땅볼, 5회말 우익수 뜬공으로 물러났다. 이정후의 안타는 7회말에 나왔다. 선두타자로 나선 이정후는 상대 투수 샘 몰을 상대로 3구째인 시속 91.3마일의 싱커를 타격해 중전 안타를 터뜨렸다. 지난 25일에 이어 2경기 연속 안타였다. 출루한 이정후는 도루까지 성공하면서 시즌 10호 도루를 마크했다. 시즌 타율은 0.289로 소폭 올랐다.

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샌프란시스코는 5회 터진 데버스의 솔로 홈런으로 한 점 더 달아나면서 승기를 잡았다. 9회초 신시내티가 마지막 공격에서 샐 스튜어트의 솔로포로 한 점 따라 붙기는 했지만, 경기를 뒤집지는 못했다. 최종 스코어 3-1 샌프란시스코의 승리였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com