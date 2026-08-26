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"선발 시켜주세요" 52억 몸값 이영하와 김원형 감독의 '밀당', 이대로 싱겁게 끝?

김용 기자

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입력

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 이영하와 하이파이브를 나누고 있는 김원형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 이영하와 하이파이브를 나누고 있는 김원형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

[스포츠조선 김용 기자] "팀을 봐야하니, 심사숙고 해야하지 않겠나."

두산 베어스 김원형 감독과 새 마무리 이영하의 '밀당'은 이대로 싱겁게 끝?

두산은 올시즌 새 사령탑 김 감독과 함께 순항중이다. 우승 경쟁까지는 아니지만, 가을야구 진출 가능성을 높이고 있다. 지금 기세라면 3위 자리도 노려볼만한 상황이다. 지난해 9위 추락의 아픔을 털어내고 있다.

두산이 잘 나가는 데 여러 요인이 있겠지만, 그 중 하나가 바로 이영하의 마무리 전환이다. 이영하는 올시즌을 앞두고 두산과 총액 52억원 FA 계약을 맺었다. 두산과 김 감독은 이영하를 선발로 돌린다는 전제 하에 엄청난 투자를 했다. 하지만 이영하는 시범경기 극도의 제구 난조로 다 잡은 선발 기회를 스스로 날렸다. 개막 엔트리에도 들지 못했다.

시즌 중 돌아와 불펜으로 시작. 그 때 마무리 김택연이 어깨 부상으로 이탈했다. 김 감독은 구위가 좋은 이영하에게 뒷문을 맡겨봤는데 느낌이 괜찮았다. 아예 마무리 전업을 못박았다. 자리가 사람을 만든다고, 마무리 보직을 받은 후 제구 안정과 함께 훨훨 난 이영하는 25일 KT 위즈전 세이브까지 무려 21개의 세이브를 수확했다. 잘 하면 30세이브도 가능할 기세다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회초 오지환의 홈런성 타구를 호수비로 잡아낸 김민석을 미소로 맞이하는 이영하의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/
1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회초 오지환의 홈런성 타구를 호수비로 잡아낸 김민석을 미소로 맞이하는 이영하의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

하지만 이영하는 이에 만족하지 않는다. 자신은 선발로 돌아가고 싶다고 지속적으로 홍보를 했다. 20세이브 기록 후 동료들로부터 물 세례 축하를 받고, 인터뷰를 할 때도 선발 얘기가 중심이었다.

김 감독도 이를 전해들었다. 하지만 매사 신중한 성격의 김 감독의 목소리는 단호했다.

김 감독은 "어떤 투수나 다 선발을 하고 싶어한다. 그리고 선수 입장에서 충분히 도전해볼 수 있는 부분이라고 인정한다"고 말하면서도 "영하가 최근 몇 년동안 선발 도전했다가 다시 불펜 가고를 반복했다. 분명히 이유가 있을 거라 생각한다. 올해는 마무리 전환 후 잘 하면서 본인 스스로에게 자신감이 생기지 않았나 싶다. 그래서 도전해보고 싶은 마음이 커진 것 같은데 나는 심사숙고 할 것이다. 전체 팀을 봐야 한다. 내년에 본인이 선발 하고 싶다고 해도, 팀에는 지금 자리를 지키는 게 더 나을 수 있다"고 강조했다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/
21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

두산은 올해 신성 최민석이 등장하며 토종 선발진이 나름 갖춰진 상황이다. 리그 최강 에이스로 거듭난 곽빈에 최민석이 있으면, 굳이 5선발 자리에 무리하게 이영하를 데려다 놓을 필요가 없다. 이영하가 마무리로 잘한다면 말이다. 또 김택연이 부상 복귀 후 돌아와 필승조로 잘해주고 있지만, 신인 시즌 보여준 그 압도적 모습이 아니기에 섣불리 김택연을 다시 마무리로 돌린다는 약속을 하기가 어렵다.

다만, 시즌 종료 후 비시즌 기간 동안 김택연이 가장 좋았을 때의 모습을 찾는다면 김 감독도 이영하의 선발 복귀를 고민해볼 수 있을 것이다. 김 감독도 "선수 생각과 내 생각이 일치하면 다시 해볼 수 있다. 올시즌을 마치고 고민해봐야 할 부분"이라며 가능성을 열어놨다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

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