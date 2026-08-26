'로버츠 감독님, 얼마나 더 쳐야 불러줄건가요?'…김혜성, '3안타 1도루' 무력 시위→송성문은 결장

김혜성이 트리플A에서 시즌 세번째 홈런을 쳤다. milb.com 중계화면 캡쳐

김혜성이 트리플A에서 시즌 세번째 홈런을 쳤다. milb.com 중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 고재완 기자] 김혜성(오클라호마시티 코메츠)이 빅리그 복귀 불발의 아쉬움을 화끈한 3안타 맹타로 털어냈다. 3안타 1도루 '원맨쇼'를 펼치며 무력시위를 벌였다.

김혜성은 26일(한국 시각) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 트리플A 엘파소 치와와스(샌디에이고 파드리스 산하)와의 홈경기에 6번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 4타수 3안타 1도루를 기록했다. 팀은 3대4로 아쉽게 패했다.

이날 김혜성의 방망이는 매서웠다. 2회 첫 타석에서 뜬공으로 물러났던 김혜성은 4회말 1사 주자 없는 상황에서 엘파소 선발 션 보일의 3구째 싱커를 공략해 깨끗한 좌전 안타를 때려냈다. 곧바로 시즌 12호 도루까지 성공시키며 득점권을 만들었다.

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2-4로 끌려가던 6회말 1사 1루 찬스에서는 바깥쪽 공을 받아쳐 날카로운 중전 안타를 터뜨리며 찬스를 이어갔다. 8회말에는 바뀐 투수 J.P. 프랑스의 초구 커터를 노려 빠른 발로 내야안타를 만들어낸 뒤 3루까지 진루했다. 후속타 불발로 득점으로 이어지지는 못했으나, 특유의 컨택 능력과 폭발적인 주력을 유감없이 과시한 한 판이었다.

김혜성은 지난 22일 빅리그 외야수 앤디 파헤스가 사구에 의한 골절상으로 이탈하면서 메이저리그 재콜업에 대한 기대감을 높였었다. 내외야 전 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 자원이기에 유력한 후보로 꼽혔으나, 다저스 벤치는 전문 외야수 알렉 토마스를 선택하며 김혜성을 외면했다.

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지난해 다저스의 월드시리즈 우승 멤버로 활약했던 김혜성은 빅리그 2년 차인 올 시즌 43경기 타율 2할5푼9리(30안타 1홈런 11타점 16득점 OPS 0.651)를 기록한 뒤 지난 5월 30일 마이너리그로 내려왔다.

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콜업 불발이라는 쓰라린 상처 속에서도 묵묵히 타석에 선 김혜성은 이날 3안타 맹타로 트리플A 시즌 성적을 타율 2할5푼9리(266타수 69안타), 3홈런, 25타점, 49득점, 27볼넷, 12도루, OPS 0.669로 끌어올렸다.

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한편, 전날 샌디에이고에서 트리플A 엘파소로 강등 통보를 받았던 송성문은 이날 경기 출전 명단에 이름을 올리지 않아 김혜성과의 맞대결은 이뤄지지 않았다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com