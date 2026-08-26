"코치는 사인 훔쳐도 된다고?" '역수출 신화' 켈리 격분했다가 '머쓱'…AZ 감독 "우리가 틀렸다, 컵스에 공식 사과"

사진캡처=MLB닷컴

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "2루 주자나 타자가 보는 건 정당한 승부지만, 베이스 밖에서 코치가 그러는 건 삼류(Bush league)나 다름없다."

2015년부터 2018년까지 SK 와이번스에서 뛰며 KBO리그를 점령하고 빅리그에 돌아간 메릴 켈리가 메이저리그 빅이슈의 중심이 됐다.

애리조나 다이아몬드백스 우완 선발 메릴 켈리)가 경기 중 상대 코치의 '투구 버릇(티핑) 및 사인 포착' 행위를 겨냥해 거친 표현을 쏟아내며 분노를 표출했다. 그러나 룰북을 확인한 애리조나 토리 러벨로 감독이 시카고 컵스 사령탑에게 직접 전화를 걸어 사과하면서, 켈리의 분노는 하루 만에 머쓱한 해프닝으로 일단락됐다.

Advertisement

사건은 지난 25일(한국 시각) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 애리조나와 컵스의 경기 도중 발생했다. 이날 선발 등판한 켈리는 5⅔이닝 5피안타 3볼넷 3실점을 기록하며 패전 투수가 됐다. 켈리와 애리조나 벤치는 경기 내내 퀸틴 베리 컵스 3루 코치가 켈리의 글러브 안 그립을 훔쳐보고 타자들에게 사인을 전달하고 있다고 의심했다. 실제로 5회 투구 도중 켈리가 베리 코치를 매섭게 쏘아보는 장면이 중계 화면에 포착됐고, 애리조나 코칭스태프 역시 대놓고 항의를 이어갔다.

경기 후 켈리는 현지 매체들과의 인터뷰에서 분통을 터뜨렸다. 켈리는 "사인 훔치기는 야구 역사만큼이나 오래됐다. 하지만 코치가 개입하는 것은 말도 안 되는 짓이다. 2루 주자가 글러브 안의 그립을 보거나 타자가 투수의 동작을 읽어내는 것은 페어플레이다. 그라운드 라인 안의 선수들끼리 하는 것은 이해하지만, 라인 밖의 코치가 그러는 것은 명백한 '삼류 야구(Bush league)'다"라고 말하며 "체인지업을 던질 때마다 베리 코치가 사인을 전달하고 있다는 느낌을 받았다. 내가 투구 동작에서 무엇을 흘리고 있는지 점검하고 수정하겠다"고 털어놨다.

Advertisement

실제로 이날 켈리는 28개의 체인지업을 던졌는데, 2회 이안 햅에게 맞은 안타와 페드로 라미레즈에게 허용한 1타점 3루타 모두 체인지업을 통타당한 결과였다.

Advertisement

하지만 경기 후 여론은 켈리의 편을 들어주지 않았다. 크레이그 카운셀 컵스 감독이 "그것은 매일 리그에서 일어나는 정상적인 경기 운영의 일부"라고 일축한 가운데, 컵스 팬들은 SNS를 통해 켈리의 부진한 성적을 꼬집으며 거센 역풍을 보냈다.

Advertisement

현지 팬들은 "스트레치 동작에서 그립을 다 노출해 놓고 남 탓을 하느냐", "평균자책점이 5점대인 이유가 있었다. 전형적인 패배자 멘탈"이라며 켈리를 강하게 비판했다. 올 시즌 켈리는 20경기 8승 12패 평균자책점 5.35, WHIP 1.51로 기대에 미치지 못하는 성적에 그치고 있다.

연합뉴스

AFP연합뉴스

논란이 커지자 러벨로 감독이 직접 진화에 나섰다. 메이저리그 규정집을 다시 확인한 러벨로 감독은 자신들의 판단 착오를 인정하고 카운셀 컵스 감독에게 공식 사과했다.

Advertisement

MLB 규정에 따르면 베이스 코치는 투수가 마운드의 투구판을 밟은 이후 지정된 코치석 박스를 벗어날 수 없지만, 코치석 박스 안에 머무는 한 육안으로 포착한 정보를 타자에게 전달하는 것은 100% 합법이다. 베리 코치는 규정을 철저히 준수하고 있었던 것이다.

러벨로 감독은 "3루 코치와 1루 코치는 코치석 범위 안에 머물기만 한다면 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다. 내가 틀렸음을 인정한다. 카운셀 감독에게 직접 전화를 걸어 사과했다. 우리가 잘못 짚었고, 컵스는 모든 것을 올바르고 정당하게 수행하고 있었다고 전했다. 상대가 우리의 빈틈을 알아챘다면 당장 우리가 수정해야 한다. 상대에게 불필요한 정보를 노출하는 것을 멈출 것이다"고 인정했다.

러벨로 감독은 이번 사태를 계기로 투수들의 투구 습관(티핑) 노출을 철저히 단속하는 한편, 애리조나 코칭스태프 역시 합법적인 테두리 안에서 적극적인 정보 수집에 나설 것임을 선언했다.

MLB.com은 "러벨로 감독이 해당 플레이가 규정상 완전히 합법임을 확인한 만큼, 향후 애리조나 코치진에게도 코치석 안에서 상대 투수의 그립과 습관을 자유롭게 포착해 전달하도록 지시하겠다고 밝혔다"고 전했다.

AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com