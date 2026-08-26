결과론 아닌가? 또 김하성 때리는 美 안티…"ATL 277억 계약, 올해 가장 어이 없는 짓"

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[스포츠조선 박상경 기자] 스포츠는 불확실의 영역이다. 전망해도 내용이나 결과는 달라질 수 있고, 현재보다 미래를 내다보는 전략을 세우기도 한다. 결과론 만으로는 설명할 수 없는 영역이다.

하지만 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 향한 미국 현지 일부의 시선은 여전히 결과론에 치우쳐 있다. 애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 26일(한국시각) '애틀랜타는 지난 두 번의 오프시즌 동안 약간의 좋은 성과와 함께 어이 없는 영입들을 많이 했다'며 '김하성과의 1년 계약은 알렉스 앤소풀로스 단장 재임 기간 최악의 FA 영입으로 기록될 지도 모른다'고 적었다.

해당 매체는 김하성이 부진한 뒤부터 줄곧 결과론을 앞세워 비난 일색의 평을 내놓은 바 있다. 이달 초 트레이드 마감일을 앞두고는 애틀랜타가 1년 2000만달러(약 277억원) 투자를 실패로 감수하더라도 김하성을 방출해야 한다고 목소리를 높인 바 있다. 이번에도 '고작 31경기에 출전해 타율 0.066, OPS(출루율+장타율) 0.230에 그친 유격수(김하성)에게 2000만달러를 지불한 것 뿐만 아니라, 그를 벤치에 앉혀두고 아무 이유 없이 로스터 자리를 낭비하고 있다. 1년 계약은 나쁠게 없다는 말도 있지만, 김하성의 시즌은 그 생각이 완전히 틀렸음을 증명했다'고 날을 세웠다.

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하지만 애틀랜타가 김하성과 계약을 맺을 당시 상황을 보면 김하성에 대한 1년 2000만달러 지출이 마냥 비합리적이었는지는 따져볼 만하다.

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애틀랜타는 지난 시즌을 마치고 FA시장으로 나간 김하성을 다시 붙잡다. 수 년 간 이어져 온 주전 유격수 부재 고민을 풀기 위한 것이었다. 올해도 마땅한 유격수 감이 없었던 애틀랜타에게 내셔널리그 골드글러브(2023년) 커리어를 가진 김하성은 분명 매력적 자원이었다. 공수겸장 유격수는 메이저리그에서도 희소성이 큰 만큼, 소위 즉전감 유격수를 데려오려면 2000만달러로는 어림도 없다. FA 재수를 염두에 둔 김하성 역시 타 팀의 다년 제안을 뿌리치고 애틀랜타에 남는 쪽을 택했다.

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이런 결론에 이를 수 있었던 건 지난 시즌의 기억도 있었다. 탬파베이에서 24경기 타율 0.214(84타수 18안타) 2홈런 5타점, 출루율 0.290, 장타율 0.321, OPS 0.611에 그치다 방출됐던 김하성은 클레임으로 이적한 애틀랜타에서 24경기 타율 0.253(87타수 22안타) 3홈런 12타점, 출루율 0.316, 장타율 0.368, OPS 0.684로 반등했다. 스탯 뿐만 아니라 내용 면에서도 팀에 도움이 되는 활약이 적지 않았다. 애틀랜타 입장에선 풀시즌으로 출발하는 올해 김하성이 보다 나은 활약을 보여줄 것이란 기대감을 품었을 만 했다. 하지만 부상으로 모든 게 물거품이 됐고, 김하성은 커리어 최악의 부진에 머물고 있다.

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김하성의 부진에 대해선 다양한 분석이 나온다. 타격과 포구, 송구에 모두 영향을 끼치는 오른손 중지 부상 여파가 생각보다 크다는 게 대체적인 시각이다. 타격 시 배트를 쥐는 힘이나 타구를 밀어 보내는 것 뿐만 아니라 공을 쥐고 던지는 모든 영역에서 영향을 받고 있다는 것이다.

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때문에 애틀랜타의 첫 콜업 당시 마이너리그에서의 재활 경기 수(9경기)가 적었던 것도 원인 아니냐는 시각도 있다. 오른손 중지 힘줄 파열상 수술로 스프링캠프에 참가하지 못한 김하성은 실질적으로 다른 선수보다 두 달 늦게 폼을 끌어 올리는 과정에 접어들었는데, 부상 부위 영향을 고려할 때는 좀 더 실전을 치러 감각을 끌어 올렸어야 하는 것 아니냐는 것이다. 애틀랜타가 7월 두 번째 재활 경기에는 좀 더 많은 시간을 부여했지만, 이미 공수 모두 무너진 김하성이 다시 감을 찾기엔 늦은 시점이었다.

물론 기대를 한참 밑도는 결과물에 그치고 있다는 점에서 비난은 피할 수 없다. 그러나 애틀랜타가 계약에 이른 경위나 김하성이 왜 부진한 지에 대한 조명은 상대적으로 부족하다는 게 아쉽다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com