9경기 연속 결장한 277억 김하성, 빙판길 손가락 골절 후 가치 폭락의 현실...예비 FA 랭킹에도 없다

김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 또 결장했다.

김하성은 26일(이하 한국시각) 트루이스트파크에서 열린 LA 다저스와의 홈경기를 벤치에서 지켜봤다.

애틀랜타는 3-3으로 맞선 8회말 2사 3루서 아지 알비스가 우중간 적시타를 터뜨려 4대3으로 승리했다.

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그리고 9회초 마무리 라이셀 이글레시아스가 선두 오타니 쇼헤이에 좌월 3루타를 얻어맞아 긴장된 분위기가 연출됐으나, 프레디 프리먼을 헛스윙 삼진, 무키 베츠를 유격수 짧은 땅볼, 맥스 먼시의 고의4구 후 토미 에드먼을 중견수 뜬공으로 잡고 짜릿한 한 점차 승리를 거뒀다.

김하성은 지난 16일 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에서 2-10으로 크게 뒤진 9회말 대타로 들어가 3루수 땅볼을 치면서 타점을 올린 것이 빅리그에서 마지막 '행적'이다. 그 뒤로 이날까지 9경기 연속 결장했다. 선발출전은 지난 8일 뉴욕 양키스와 원정경기를 끝으로 기록이 없다.

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신예 유격수 짐 자비스가 전날(25일) 트리플A로 내려갔음에도 김하성이 주전 기회를 갖게 될 것이라는 전망은 없다. 이날 다저스전에는 기존 내외야 유틸리티 마우리시오 두반이 유격수로 기용됐다.

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마우리시오 두반. AP연합뉴스

현재 애틀랜타 내야는 1루수 맷 올슨, 2루수 알비스, 3루수 오스틴 라일리, 유격수 두반 체제다. 김하성이 백업이라는 얘기인데, 월트 와이스 감독이 마냥 벤치에 방치할 지는 두고 볼 일이다. 연봉 2000만달러(약 277억원), 팀내 3위의 고연봉자가 매일 벤치 신세를 면치 못하고 있는 것이다.

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올해 말 FA 시장에서 '대박'을 노리려 했던 김하성의 계획은 올초 빙판길에서 넘어지면서 손가락 수술을 받아 사실상 좌절됐다고 봐야 한다. 샌디에이고 파드리스 시절인 2024년 1월 디 애슬레틱은 김하성의 시장 가치를 7년 1억3000만~1억5000만달러로 추정했는데, 2년여 만에 폭락했다.

MLB.com이 이날 게재한 '오프시즌 톱10 FA 순위'라는 제목의 기사에서도 김하성의 이름은 찾아볼 수 없었다.

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내야수로는 4위 뉴욕 양키스 재즈 치좀 주니어, 6위 피츠버그 파이어리츠 브랜든 로, 10위 필라델피아 필리스 루이스 아라에즈가 '톱10'에 포함됐다. 김하성은 기타로 분류된 10명의 명단에도 없었다.

태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

1위는 예상대로 LA 다저스 태릭 스쿠벌이다. MLB.com은 '논쟁의 여지가 없는 넘버1 FA인 스쿠벌은 다저스 야마모토 요시노부가 2024년 시즌을 앞두고 맺은 투수 최고액 12년 3억2500만달러를 경신할 것이 확실시 된다'며 '두 차례 사이영상을 받은 그는 전반기 팔꿈치 수술을 받고 6주간 결장했음에도 강력한 시즌을 보내고 있다. 확실한 에이스를 원하는 모든 팀들이 그를 겨냥해 다년계약을 제시할 것'이라고 적었다.

이어 샌디에이고 우완 선발 마이클 킹, 시애틀 매리너스 외야수 랜디 아로자레나, 치좀, 시카고 컵스 외야수 스즈키 세이야, 로, 컵스 우완 선발 클레이 홈즈, 샌디에이고 우완 선발 케이시 마이즈, 탬파베이 우완 선발 닉 마르티네스, 아라에즈 순으로 2~10위에 랭크됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com