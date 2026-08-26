'역대 최초 역사' KIA의 결단, 데뷔 첫 기회까지 줬다…"24시간 지나기 전에 기가 있으니까"

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "1번을 찾다 찾다가 어제(25일) 기가 있으니까. 한번 24시간 지나기 전이라서."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 결단을 내렸다. 2024년 통합 우승을 이끈 좌완 필승조 곽도규를 1군 엔트리에 등록해야 하는 상황에서 야수 쪽 한 명을 정리할 필요가 있었는데, 결국 윤도현이 밀려났다.

KIA는 26일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 곽도규를 1군 엔트리에 등록하면서 윤도현을 말소했다. 윤도현은 올해 이 감독이 1루수 또는 2루수로 중용할 계획이었으나 반복되는 부진과 부상 탓에 32경기 출전에 그치고 있다.

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가장 눈에 띄는 것은 이호연의 달라진 입지다. 이호연은 전날 롯데전 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루에서 끝내기 만루 홈런을 터트려 극적인 8대5 역전승을 이끌었다. 이호연은 롯데 마무리 김원중의 포크볼을 노리고 타석에 들어섰고, 마침 한복판에 들어온 김원중의 포크볼 실투를 놓치지 않고 제대로 받아쳤다.

이호연은 KBO 역사상 처음으로 9회말 2사 만루에서 대타 역전 끝내기 만루 홈런을 친 선수로 이름을 올렸다.

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이 감독은 "외야수들이 앞에 있어서 홈런은 생각하지 못했다. 외야만 넘어가라고 생각했는데 넘어가서 놀랐다. (이)호연이가 끝내기 홈런을 잘 쳤다. 호연이의 인터뷰를 봤는데 뭉클하기도 하더라. 옆구리가 캠프 때부터 조금 안 좋아서 그것 때문에 퓨처스에서 자기가 가진 밸런스가 안 올라와 걱정스럽게 훈련하고 경기를 뛰고 있었다. 전날 경기를 터닝 포인트로 앞으로 남은 경기에서 호연이가 좋은 성적을 낼 수 있는 상황이 나왔으면 좋겠다. 오랜만에 웃는 모습을 보니까 정말 좋다"고 이야기했다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 2사 3루 KIA 나성범 안타 때 득점한 박재현이 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

이호연은 이날 바로 1번타자 2루수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 데뷔 첫 1번타자 출전.

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대신 김선빈과 박재현에게 휴식이 주어졌다. 박재현은 몸살이다.

이 감독은 "(박)재현이가 몸살 기운이 있어서 하루 빼줘야 할 것 같았다. 1번을 찾다 찾다가 어제 기가 있으니까 한번 적어봤다. 24시간이 지나기 전이라서(웃음). 재현이 대신 나가야 하니까 (이호연이) 오늘까지 잘 이어줬으면 좋겠다"고 했다.

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KIA는 이호연(2루수)-박상준(1루수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-하주석(유격수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박정우(우익수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 황동하다.

KIA는 팀으로도 역대 최초 역사를 썼다. 직전 경기에서 끝내기 만루 홈런을 허용하고, 바로 다음 경기에서 끝내기 만루 홈런을 친 KBO 역사상 유일한 팀이 됐다.

KIA는 지난 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7대8로 패했는데, 마무리투수 이의리가 키움 김재현에게 끝내기 만루 홈런을 허용해 충격이 컸다. 그 충격을 똑같이 끝내기 만루포로 지웠다.

이 감독은 "그런 경기를 안 하고 와야 하는데. 안 일어날 수는 없으니까. 일어난 경기는 어쩔 수 없다. (선수들이) 빨리 한 경기를 잊고 다음 경기를 대처하는 좋은 마인드를 갖고 있다고 생각한다. 나도 항상 생각하는 게 실수했으면 다른 쪽에서 커버하면서 팀이 좋은 방향으로 간다. 어려운 상황이 생겼을 때 한 경기로 끝나고 그 다음 최선을 다하면 된다. 길어지면 어렵겠지만, 잘 끊어줘서"라고 선수들에게 고마움을 표현했다.

내전근 부상을 회복하고 돌아온 곽도규는 이번 주까지는 무리하지 않을 예정이다.

이 감독은 "이번 주는 2연투는 안 시킬 생각이다. 오늘 던지면 내일 쉬고, 그렇게 던지게 할 것이다. 다음 주부터는 연투도 문제없을 것이다. 7회든 8회든 짧게 왼쪽 타자를 상대하게 하려고 생각하고 있다"고 밝혔다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com