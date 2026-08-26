LG 손주영 수동 고의4구? → 염경엽 감독 설명은 [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 수동 고의4구?

염경엽 LG 트윈스 감독이 26일 잠실 NC 다이노스전을 앞두고 전날 9회 승부처를 돌아봤다.

3-2로 쫓긴 9회초 1사 2, 3루에서 LG 마무리 손주영이 NC 권희동을 상대했다.

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1루가 비어 무리한 승부가 필요하지 않은 상황이었다. 자동 고의4구도 가능했지만 손주영은 권희동에게 공 4개를 던진 끝에 볼넷을 줬다.

염 감독은 "승부를 하려고 했다"고 밝혔다. 염 감독은 "어렵게 승부하다가 안 되면 내보내면 된다"고 덧붙였다.

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내야 압박 수비를 펼치지 않은 이유도 설명했다. 염 감독은 "우리가 1점 앞서고 있었다. 전진 수비를 하면 홈 밖에 잡을 수가 없다. 동점이었다면 전진 수비가 맞다. 1점을 주더라도 우리가 가진 카드가 더 많다고 봤다. 점수 차이나 경기 흐름에 따라서 유연하게 대처해야 한다"고 짚었다.

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LG는 9회초 3-3 동점까지 허용했으나 거기서 막았다. 10회초에 3-4으로 역전을 당했지만 10회말 5대4로 뒤집어 이겼다.

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손주영이 블론세이브를 범했음에도 데미지가 적었다.

10회말 선두타자 오스틴이 3루타로 포문을 열었다. 송찬의의 적시타로 4-4 동점. 이후 무사 만루에서 구본혁 박동원이 뜬공으로 물러나면서 분위기가 가라 앉았다.

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2사 만루에서 홍창기가 우중간을 가르며 경기를 끝냈다.

염 감독은 "오스틴과 홍창기가 팀도 구하고 여러 사람을 구했다"며 웃었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com