'억울한 무승부' 삼성전, 장타력으로 승부? '히우라 복귀', 충암고 시절 美 홈런더비 참가 '제2의 박병호'도 선발출전

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 타격하고 있는 키움 박채울. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]허리 통증으로 이탈했던 케스턴 히우라가 일주일 만에 라인업에 돌아왔다. 멧 데이비슨과 함께 '2용타' 라인업이 재가동 된다.

키움 히어로즈는 26일 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

이날 키움은 서건창(2루수)-김웅빈(3루수)-데이비슨(1루수)-히우라(지명타자)-김건희(포수)-박찬혁(우익수)-원성준(좌익수)-권혁빈(유격수)-박채울(중견수)로 선발 라인업을 구성했다. 루키 박준현이 선발투수로 마운드에 오른다.

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5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 3회말 2사 1루 히우라가 안타를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

이날 경기를 앞두고 키움 설종진 감독은 히우라의 상태에 대해 "수비 쪽은 아직 송구에 약간 문제가 있다. 그래도 러닝이나 배팅 훈련(BP)을 할 때는 괜찮다고 해서 우선 지명타자로 기용하기로 했다"고 전했다. 이어 "수비 출전은 이번 주까지는 좀 힘들지 않을까 싶다. 지명타자로 출전하며 상태를 체크하고, 괜찮다면 주말쯤 수비로 나올 수도 있겠지만 당분간은 지명타자로 기용할 생각"이라며 데이비슨과 '2용타' 라인업 가동에 대한 기대감을 표했다.

외야진 구상과 신인급 선수 박채울 선발 기용에 대한 이유도 밝혔다.

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설 감독은 "임병욱이 (좌측 내전근 통증으로) 빠져 있고 추재현도 빠져 있고, 박주홍도 컨디션이 조금 안 좋은 상황"이라며 "박채울에게 기회를 줘보려고 한다. 팀 내 외야에 좌타자가 많다 보니 우투우타 외야수 자원도 육성할 필요가 있다고 판단했다. 내부 경쟁을 유도할 것"이라고 설명했다.

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21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회 경기 지켜보는 키움 설종진 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

지난 2024년 드래프트 8라운드 79순위로 입단한 박채울은 1m85, 86kg의 당당한 체구로 충암고 2학년 시절 미국 마이애미에서 열린 홈런더비 '월드파워 쇼케이스'에 초청받을 만큼 거포 유망주로 주목을 받았던 선수. '제2의 박병호'로 성장이 기대되는 유망주다.

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올시즌 퓨처스리그 고양에서 0.278의 타율과 2루타 10개, 3홈런, 16타점, 장타율 0.444, 출루율 0.359로 수치 향상을 이뤄내며 입단 3년 만에 콜업 기회를 받았다.

올시즌 6번째 선발 기회이자 지난 16일 수원 KT전 이후 5경기 만의 선발 출전이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com