구겨진 자존심, 배트로 날렸다...'4타수 무안타' 한동희, 끝내기 패배 후유증 없이 볼을 반으로 쪼갤 듯 '폭풍 스윙'

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 전날의 충격적인 끝내기 패배도, 4타수 무안타의 침묵도 생각하지 않았다. 오직 배트에만 집중했다. 4번 타자 한동희가 구겨진 자존심을 되찾기 위해 이를 악물고 배트를 돌렸다.

롯데 자이언츠 한동희는 26일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 주중 3연전 두 번째 경기를 앞두고 타격 훈련에 나섰다.

전날 한동희의 방망이는 침묵했다. 삼진, 병살, 땅볼, 땅볼. 4번 타자로 나선 한동희는 4타수 무안타에 그쳤다.

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팀도 뼈아픈 역전패를 당했다. 5-4로 앞서던 롯데는 9회말 2사 만루에서 KIA 이호연에게 끝내기 만루홈런을 허용하며 다 잡았던 승리를 놓쳤다.

하지만 한동희는 전날의 충격을 오래 끌고 가지 않았다.

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폭염경보가 내려진 무더운 날씨 속에서도 경기 전 타격 훈련에 집중했다. 특히 4번 타자로서 타점을 만들어내지 못한 것에 대한 아쉬움을 털어내려는 듯 힘차게 배트를 돌렸다.

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이성곤 타격 코치가 던져주는 토스볼을 향해 연신 스윙을 가져갔다. 공이 스윙 스팟에 정확히 맞을 때마다 묵직한 타구음이 광주구장에 울려 퍼졌다.

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마치 볼을 반으로 쪼개버릴 듯한 강렬한 스윙이었다.

한동희에게 필요한 건 전날의 실패를 되새기는 것이 아니라 오늘 다시 자신의 타격을 보여주는 것이었다. 4타수 무안타와 끝내기 패배라는 아쉬움을 뒤로한 채, 오히려 더 강하게 배트를 돌리며 자신의 타격감을 끌어올리는 데 집중했다.

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과연 전날 구겨졌던 4번 타자의 자존심을 경기에서 되찾을 수 있을까. 끝내기 패배의 후유증 대신 강렬한 스윙으로 하루를 시작한 한동희의 방망이에 시선이 쏠린다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/