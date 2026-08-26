"(홍)창기가 그렇게 멀리 치는 타자가 아닌데.. 허허" → 옛 제자에게 당한 이호준 감독, 멋쩍은 웃음으로 달랬다 [잠실 현장]

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "(홍)창기가 그렇게 멀리 치는 타자가 아닌데..."

이호준 NC 다이노스 감독이 26일 잠실 LG 트윈스전을 앞두고 전날 패배를 곱씹었다. NC는 연장 10회말 LG 홍창기에게 끝내기 안타를 맞고 4대5로 졌다.

NC는 4-4로 맞선 10회말 무사 3루에서 승부수를 던졌다. 문보경과 문정빈을 전부 고의4구로 걸러버렸다. 무사 만루를 만들어놓고 배수진을 쳤다.

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이 감독은 "누구라도 다 그렇게 했을 것이다. 외야 플라이 하나는 칠 수 있는 선수들이었다. 1점 주면 끝이니까 7번 8번 9번 타자와 승부하려고 했다"고 돌아봤다.

작전은 거의 성공이었다. 7번 구본혁이 중견수 뜬공, 8번 박동원이 3루수 인필드플라이 아웃됐다.

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2사 만루에 홍창기가 등장했다. 홍창기는 KBO리그 최고의 교타자로 이름을 날렸지만 최근 슬럼프가 찾아와 9번에 배치된 상황.

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이 감독은 "(홍)창기가 9번에 딱 있더라"며 위기를 직감했음을 애둘러 표현했다.

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홍창기는 초구에 방망이를 냅다 휘둘러 우중간을 갈랐다. 펜스 바로 앞까지 날아갔다. 홈런성 타구였다. 그대로 경기가 끝났다.

이 감독은 "창기가 그렇게 멀리 치는 선수가 아닌데 너무 멀리 가더라"며 멋쩍게 웃었다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 홍창기가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

이 감독은 NC 지휘봉을 잡기 전 LG 코치였다. 2023년 LG 통합우승의 주역이다. 홍창기를 누구보다 잘 아는 지도자다.

홍창기는 이 순간에 대해 "헛스윙 해도 어쩔 수 없다는 생각으로 완전히 앞에 놓고 휘둘렀다"고 밝혔다.

이 감독도 기사를 통해 홍창기의 작전을 접했다. 이 감독은 "인터뷰를 봤는데 헛스윙 한다는 마음으로 완전히 휘둘렀다고 하더라. 하필 우리 투수도 칠 테면 치라고 던졌는데 거기에 딱 맞는 공을 던져줬구나 싶었다"며 수싸움 패배를 인정했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com