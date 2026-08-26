"3회부터 고민했어요" 32년 만의 대기록 앞두고 교체 결단…냉정했던 사령탑? 로테이션 변경까지 고민했다

김민준. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "로테이션을 바꾸자고도 했다."

김민준(20·SSG 랜더스)은 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 5이닝 4안타(1홈런) 6탈삼진 1실점을 기록했다.

2026년 신인드래프트 1라운드(전체 5순위)로 지명된 김민준은 올 시즌 초반 어깨 통증으로 늦은 출발을 했다.

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지난 6월9일 LG를 상대로 데뷔전을 치렀던 김민준은 조금씩 선발 투수로서 적응해 나가기 시작했다.

지난달 23일 롯데전에서 자신의 두 번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 한 김민준은 5경기 연속 퀄리티스타트 행진을 이어갔다.

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25일 한화전에서 6이닝 이상 3자책점 이하 피칭을 한다면 주형광 KT 위즈 재활군 코치가 1994년 달성한 고졸 신인 최다인 6연속 퀄리티스타트와 타이를 이룰 수 있었다.

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3회초 문현빈에게 솔로 홈런을 맞았지만, 5회까지 추가 실점이 없었다. 1이닝만 더 던진다면 기록을 세울 수 있는 상황. 그러나 6회초에는 김민이 올라왔다.

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투구수가 92개로 다소 많았다. 김민준은 "더 던지고 싶었다"고 아쉬움을 내비치기도 했지만, 코치진의 판단은 기록보다는 미래를 보자는 것이었다.

경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "선발 김민준이 KBO리그 역대 고졸 신인 최장 연속 퀄리티스타트 타이 기록에 도전하고 있다는 것을 알고 있었다. 다만 투구수 등 여러가지 상황을 종합적으로 고려해 교체를 결정했다"고 밝혔다.

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김민준. 사진제공=SSG 랜더스

26일 경기를 앞두고 이 감독은 다시 한 번 당시 상황을 설명했다. 이 감독은 "오늘도 불러서 얘기를 했다. 비하인드인데 3회부터 고민을 했다. 투구수를 보고 4~5회 갈 때는 수석코치, 투수코치와 같이 상의 했다. 4회 끝나고는 5회 하는 걸 봐서 아예 선발 로테이션을 바꾸자고 했다. 일요일에 안 던지게 하고 갈 때까지 가보자고도 이야기했다. 그런데 92개가 되는 걸 보고 6회가 되면 110개를 넘어갈텐데 선수에게 무리가 가겠다는 생각이 들었다. 상대도 중심타선이었다. 그 모든 걸 봤을 때 끊어주는 게 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

이 감독은 "본인이 굉장히 아쉬워하는데 (조)형우에게도 물어봤는데 '볼 괜찮다'고 하고, (김)민준이도 '괜찮다'고 하더라. 마지막에 또 한 번 고민을 했다. 감독을 하면서 외국인선수도 110개를 넘어간 적이 거의 없을 것이다. 신인이고 어깨 부상 경험이 있는 선수인데 10년~15년 선발로 써야하는 선수인데 지금 기록도 중요하지만 교체가 맞다고 생각했다"라며 "3회부터 5회 클리닝타임 때까지 고민을 했다. 나중에 투수코치와 수석코치가 다 투수 출신이니 뒤에서 이야기하더라. 그렇게 해서 결정을 내렸다. 어렵게 어렵게 결정을 했다. 그 상황을 선수에게 설명을 해줬다. '앞으로 우리 팀의 에이스로 거듭날 수 있는 선수니 아쉬워하지 마라'는 말도 해줬다"고 이야기했다.

김민준. 사진제공=SSG 랜더스

김민준은 오는 30일 광주 KIA전에 정상적으로 나설 예정이다. 이 감독은 "일요일에 안 들어가도 되니 지금 컨디션이 어떤지 물어봤는데 '그래도 92개에서 끊어서 괜찮다. 일요일에 던질 수 있다'고 하더라. 3회까지 던지는 것보고 어렵겠다고 생각했다. 컨디션이 다운되고 힘들어 보였다. 4회부터 조금씩 좋아지더라. 보통 기록을 의식하면 사람이 머리나 몸이 기억하기 때문에 좋은 퍼포먼스를 내기 쉽지 않다. 베테랑 선수들이 노히트가 깨지면 안타를 맞고 그러는데 김민준은 그런 걸 계산해서 또 던지고 5회까지도 어려운 환경을 이겨냈다는게 더 놀라울 따름이다"라며 "잘 성장할 수 있도록 나와 스태프들이 잘 케어해서 김광현 같은 선수가 나올 수 있도록 해야하지 않을까 싶다"고 이야기했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com