'전격 교체' 왜 김태형 칼 빼들었나, 마무리 김원중 더는 없다…"공이 타자를 못 이긴다"

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 마운드에 오른 롯데 마무리 김원중. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "공이 타자를 못 이긴다."

김태형 롯데 자이언츠 감독이 결단을 내렸다. 마무리투수를 전격 교체한다. 올해 부침이 있는 김원중에게 한번 더 중책을 맡겨보려 했지만, 전날 충격적인 끝내기 패배를 당했다. 남은 시즌 롯데의 마무리투수는 이이무라 쇼타다.

김 감독은 26일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 "김원중을 앞쪽으로 빼려고 한다. 오늘부터 이이무라가 마무리다. (최)준용이, 그 앞에 (박)정민이, 정민이 앞에 (김)원중이를 생각하고 있다. (김)한결이와 (현)도훈이도 중간으로 쓰면서 상황마다 봐서 기용하겠다"고 설명했다.

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롯데는 전날 뼈아픈 패배를 떠안았다. 5-4로 앞선 9회말 마무리 김원중을 올렸는데, 1사 후 나성범에게 안타를 맞은 게 화근이었다. 이창진을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 2사 1루가 됐다. 여기서 최근 타격감이 떨어져 있는 KIA 김호령을 반드시 잡아야 했는데, 좌전 안타를 맞았다. 김태군에게는 3B로 몰리면서 결국 볼넷을 내줘 만루가 됐다.

김원중은 2사 만루 고비에서 대타 이호연에게 역전 끝내기 만루포를 허용했다. 볼카운트 싸움에서 밀리자 김원중이 포크볼로 승부를 걸었는데, 밋밋하게 한복판으로 몰리면서 치명상을 입었다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 2,3루 롯데 김태형 감독이 직접 마운드를 찾아 마무리 김원중을 독려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 롯데 이이무라가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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김 감독은 "(김원중의) 공이 타자를 못 이긴다. 어제는 포크볼이 많이 밀렸다. 계속 그렇게 지금 타자를 압도할 만한 공을 던지지 못하고 있다. 직구로 카운트 승부를 해야 하는데 볼이 되고, 직구를 못 던져서 포크볼을 쓰면 밋밋하게 들어가니까"라고 문제를 짚었다.

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김원중은 개인 통산 169세이브를 자랑하는 롯데 간판 클로저지만, 올해는 명성에 걸맞은 기록을 남기지 못했다. 48경기에서 1승5패, 5세이브, 12홀드 40⅔이닝, 평균자책점 5.09에 그치고 있다.

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김원중이 부진하면서 롯데는 최준용을 마무리로 기용했지만, 최준용도 최근 부침을 겪은 탓에 다시 김원중을 믿어보려 했는데 실패로 돌아갔다.

올해 더는 마무리를 바꾸지 않는다. 이이무라로 어떻게든 끝까지 간다. 지난 6월 아시아쿼터로 영입한 이이무라는 20경기에서 2승2패, 8홀드, 21⅓이닝, 평균자책점 6.75를 기록하고 있다. 8월 8경기에서는 평균자책점을 2.79까지 낮추며 안정감을 보였다.

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김 감독은 "이이무라가 가장 안정감이 있다. 제구가 되니까. 이제 시즌이 몇 경기가 안 남아서 이이무라를 또 바꾸기는 그렇다. 원중이는 올해 끝날 때까지는 마무리로 못 갈 것 같다"고 밝혔다.

전날 김 감독은 팀의 시즌 운명을 걸고 김원중에게 마지막 기회를 줬다.

김 감독은 "2아웃에 (김)호령이 타순에서 정말 고민 많이 했다. 원중이를 마지막이라 생각하고 믿어봤는데 아쉽다. 어제 정말 중요한 경기였다. 팀의 정말 중요한 경기였는데, 아쉽다. (KIA는 키움한테) 만루 홈런 맞고 와서 왜 우리한테 화풀이를 하나"라며 허탈하게 웃었다.

롯데는 6위를 유지했지만, 최근 2연패에 빠지면서 5강 가능성은 더욱 희박해졌다. 5위 두산 베어스와 9경기차까지 벌어져 남은 33경기에서 만회하기 훨씬 버거워졌다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 8회 직접 마운드를 찾아 호투를 펼친 이이무라를 교체하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com