"박석민 코치 때문인가? ㅎ" '삼성전 0.00' 수퍼루키 경계령, 라인업 출발부터 변화, 김지찬 강민호 휴식, 함수호 하루만 말소 왜?

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 천적 루키 선발을 상대하기 위해 선발 라인업에 변화를 줬다.

삼성은 26일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈와의 원정 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

이날 삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-박세혁(포수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 최원태가 선발 마운드에 오른다.

Advertisement

경기 전 삼성 박진만 감독은 베테랑 포수 강민호의 선발 제외에 대해 "민호가 체력적으로 좀 떨어진 상태라 스피드가 많이 줄었다. 퓨처스팀에서 체력을 보충하고 돌아온 뒤 연달아 많은 경기를 뛰다 보니 부담이 된 것 같다"고 전했다. 이어 "내일 선발 투수가 원태인이기도 해서, 충전된 상태로 나서는 게 좋을 것 같아 박세혁이 선발 포수로 출전하게 됐다"고 밝혔다.

박세혁. 사진제공=삼성 라이온즈

테이블세터진에도 변화를 줬다.

주전 중견수 김지찬이 휴식을 취하고 박승규가 중견수 리드오프로 나선다.

Advertisement

Advertisement

박 감독은 "상대 선발 박준현과의 상대성을 보니 우리 타자들이 전반적으로 잘 치지 못했다. 요즘에는 우리만 만나면 거의 완봉급 피칭을 펼치고 있는데, 그나마 잘 친 타자가 박승규였다"며 "박승규를 라인업에 넣으면서 지찬이에게 휴식을 줄 수 있는 타이밍이라 판단했다"고 라인업 구성 배경을 밝혔다.

31일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 3회초 박준현이 우익수 이형종의 호수비에 박수를 보내고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.31/

박준현은 올시즌 삼성전 2경기에서 12이닝을 소화하며 단 1점도 내주지 않았다. 삼성전 평균자책점 0.00. 8안타 6볼넷 12탈삼진으로 1승무패를 기록중이다.

현재 1군 선수 중에는 박승규가 5타수2안타 1볼넷으로 박준현으로부터 유일히게 2안타 이상 기록한 타자였다. 류지혁 구자욱 전병우 최형우 등 주축 타자들은 안타를 기록하지 못했다.

Advertisement

Advertisement

박진만 감독은 박준현 공략 대책을 묻는 질문에 "매번 연구하는 데 우리 팀을 상대로 자신이 있는 것 같다. (박준현 부친) 박석민 (삼성 퓨처스팀) 코치 때문인가"라고 농담하며 웃었다. 이어 "피칭 스타일을 좀 맞춰 흐름에 맞게 가야 될 것 같다"고 공략법을 설명했다.

박준현은 지난 4월26일 데뷔전으로 치른 고척 삼성전에서 5이닝 무실점 호투로 2대0 승리를 이끈 뒤 아버지 박석민 코치의 조언에 대해 묻자 "그냥 가운데 보고 들어가서 맞으라고 하셨다"며 웃었다. 그러면서 "어릴 때 (아빠가 뛰던) 삼성 팬이었지만 그건 옛날 이야기"라며 현재 키움 소속 선수로 삼성전에 최선을 다할 뿐이란 뜻을 밝힌 바 있다.

한편, 외야수 함수호의 엔트리 말소 소식도 전했다.

박 감독은 "급성 허리 통증이 갑자기 발생해 라인업에서 빠지게 됐다"며 "현재 퓨처스팀 경기장이 있는 경산에 위치해 있다. 내일 경기를 마치고 대구로 내려가기 때문에 오늘 경기 상황을 살펴볼

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 2회말 솔로홈런을 날린 삼성 함수호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

예정이다. 현재 백업 자원이 어느 정도 남아있는 만큼 오늘 경기에 별다른 변수가 없다면 내일까지는 추가 등록 없이 치르고, 변수가 생기면 내일 한 명을 보충할 계획"이라고 덧붙였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com