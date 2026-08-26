160㎞ 강속구 없으면 어때? 승부되는 김서현, 사령탑도 반겼다…"야구는 자신감 차이가 크다"

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "야구는 자신감 차이가 크잖아요."

한화 이글스의 김서현(22)은 지난해 33개의 세이브를 기록하며 이글스 우완 최다 세이브 신기록을 세웠다.

2023년 신인드래프트 1라운드(전체 1순위)로 입단한 그는 입단 당시부터 150㎞ 중반의 빠른 공을 던지면서 많은 기대를 받아왔다.

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입단 후 첫 2년 동안은 제구가 흔들리면서 고전했지만, 지난해 안정감을 찾으면서 국가대표 유니폼을 입는 등 대표하는 선수로 거듭났다.

지난해 한 단계 올라서는 듯 했지만, 시즌 막바지부터 흔들리기 시작했다. 장타가 이어졌고, 다시 제구가 들쭉날쭉 해졌다.

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올 시즌 마무리투수로 다시 기회를 받았지만, 5월초까지 12경기에서 평균자책점 12.38을 기록하는 등 무너졌다. 결국 2군에서 재정비의 시간을 갖게 됐다.

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한화도 김서현의 부활을 위해 많은 공을 들였다. 지난 7월초 일본 넥스트 베이스 애슬레틱스랩에 파견해 밸런스를 잡게 했다. KIA 이의리와 롯데 김진욱 등이 이곳에서 단기 연수를 받고 한 단계 도약한 바 있다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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돌아온 김서현은 퓨처스리그 5경기에서 공을 던진 뒤 지난 18일 1군의 부름을 받았다.

1군 3경기에 등판한 김서현은 2⅔이닝 1실점으로 준수한 성적을 남겼다. 출루는 종종 나왔지만, 일단 크게 무너지지 않고 마운드를 지켰다. 최근 2경기에서는 무실점 행진이 이어졌다. 160km 가까이 나오던 구속은 150㎞ 초반대로 떨어지기는 했지만, 타자와 싸울 수 있는 환경이 됐다.

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김경문 한화 감독은 "본인이 스트라이크를 던지고자 할 때 변화구도 스트라이크가 들어가고 있다. 구속이 예전보다 조금 적게 나오고 있지만, 야구는 자신감 차이가 크다. 자신감을 가지다보면 능력이 있는 선수니 점점 우리가 원하는 쪽으로 가깝게 오지 않을까라는 생각이 든다"고 기대했다.

이날 한화는 김태연(우익수)-문현빈(중견수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-황영묵(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

선발투수는 류현진이 나온다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com