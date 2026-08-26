"형우 삼촌, 너무해" 딱 하나의 노림수, 역시 타점머신, 130m 초대형 최고령 그랜드슬램 '천적' 박준현 저격[고척현장]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 최형우가 딱 한번의 노림수로 천적을 무너뜨렸다.

최형우는 26일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 4번 지명타자로 선발 출전, 1회초 무사만루 첫 타석에서 키움 선발 박준현으로부터 선제 만루홈런을 쏘아올렸다.

김지찬 대신 박준현에 그나마 강한 박승규를 리드오프에 배치한 삼성. 전략은 성공적이었다.

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박승규가 우전 땅볼 안타로 물꼬를 텄다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회 2사 만루를 허용한 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

발 빠른 선두 타자 출루. 박준현이 셋 포지션에서 제구가 흔들렸다.

김성윤 구자욱 연속 볼넷을 허용하며 무사만루. 투수코치와 포수가 마운드를 방문했다.

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최형우가 앞선 타자들과의 직구 승부와 마운드 위 회의 모습을 유심히 지켜본 뒤 타석에 섰다. 주저함이 없었다.

초구 152㎞ 낮게 형성된 패스트볼을 주저 없이 퍼올렸다. 왼쪽 가운데 담장을 넘어가는 비거리 130m 초대형 홈런이 터졌다. 개인통산 10번째 만루홈런.

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KBO리그 출범 이후 1156개의 만루홈런이 터졌는데, 이번 최형우의 그랜드슬램이 역대 최고령 기록(42세8개월10일)이었다.

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삼성은 박준현을 상대로 2경기 12이닝 동안 단 1점도 올리지 못했다. 1승무패 평균자책점 0.00. 삼성 벤치의 고민도 컸다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

이날 경기 전 삼성 박진만 감독은 "상대 선발 박준현과의 상대성을 보니 우리 타자들이 전반적으로 잘 치지 못했다. 요즘에는 우리만 만나면 거의 완봉급 피칭을 펼치고 있는데, 그나마 잘 친 타자가 박승규였다"며 "박승규를 라인업에 넣으면서 지찬이에게 휴식을 줄 수 있는 타이밍이라 판단했다"고 라인업 구성 배경을 밝혔다.

현재 1군 선수 중 이날 경기 전까지는 박승규가 5타수2안타 1볼넷으로 박준현으로부터 유일히게 2안타 이상 기록한 타자였다. 류지혁 구자욱 전병우 최형우 등 주축 타자들은 안타를 기록하지 못했다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

박진만 감독은 박준현 공략 대책을 묻는 질문에 "매번 연구하는 데 우리 팀을 상대로 자신이 있는 것 같다. (박준현 부친) 박석민 (삼성 퓨처스팀) 코치 때문인가"라고 농담하며 웃었다. 이어 "피칭 스타일을 좀 맞춰 흐름에 맞게 가야 될 것 같다"고 공략법을 설명한 바 있다. 박준현이 어릴 적 응원하던 아버지의 선배 '삼촌' 최형우가 공 하나로 '천적' 관계를 청산했다. 용돈을 챙겨주던 '훈훈한 삼촌'이 이날 만큼은 '미운 삼촌'이었다.

삼성은 이어진 2사 1,3루에서 체력 충천 차 빠진 강민호 대신 선발 출전한 박세혁의 우전 적시타로 5-0으로 크게 앞서기 시작했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com