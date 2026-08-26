'역대 최연소 대기록 가자!' 김도영 39호포 터졌다, 역전 스리런…40홈런, 단 하나 남았다[광주 레코드]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 개인 한 시즌 최다 홈런 신기록을 작성했다. 역대 최연소 40홈런까지 이제 단 한 개만을 남겨두고 있다.

김도영은 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에 3번타자 3루수로 선발 출전해 시즌 39호 홈런을 기록했다. MVP 시즌이었던 2024년 38홈런 이후 2년 만에 개인 한 시즌 최다 신기록을 작성했다.

김도영은 0-1로 뒤진 1회말 역전포를 터트렸다. 롯데 선발투수 엘빈 로드리게스의 영점이 안 잡혔는지 이호연과 박상준이 각각 사구와 볼넷으로 출루했다. 무사 1, 2루에서 김도영은 우월 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 볼카운트 2B2S에서 시속 155㎞짜리 바깥쪽 높은 직구를 받아쳤다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김도영은 이제 역대 최연소 40홈런에 도전한다. 현재 기록은 1999년 '라이언킹' 삼성 이승엽의 22세 11개월 5일이다. 이승엽 역시 김도영과 같은 5년차 시즌에 40홈런의 벽을 넘었다.

김도영이 27년 묵은 이승엽의 기록을 갈아치우려면 다음 달 4일 이전에 홈런 하나를 더 추가해야 한다. 충분히 달성 가능한 홈런 페이스다.

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아울러 타이거즈 역대 최다 홈런 기록도 갈아치울 준비를 시작했다. 트레이시 샌더스의 40홈런이 역대 1위 기록이다. 김도영은 현재 구단의 역대 2위와 3위 기록을 보유하고 있는데, 조만간 홈런 2개만 더 치면 샌더스를 넘어설 전망이다.

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김도영은 다음 달 14일 2026년 아이치-나고야아시안게임 대표팀에 차출됐다가 대회를 마치고 28일 귀국한다. 해당 기간 KIA는 7경기를 치른다. 홈런왕 시즌을 보내고 있는 김도영은 7경기를 손해 보고 있지만, 이대로면 무난히 홈런왕 타이틀을 지킬 수 있을 것으로 보인다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 이범호 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com