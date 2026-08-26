'공이 뒤로 빠졌다' 깜짝 놀란 피프티피프티 아테나, 데뷔 첫 시구부터 아찔한 실수...'KIA 승리 요정 될까'

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] "KIA 타이거즈 화이팅!" 생애 첫 시구에 나선 피프티피프티 아테나가 수줍은 미소로 광주 팬들에게 인사를 건넸다. KIA의 승리를 기원하며 마운드에 오른 아테나는 긴장한 탓에 공이 뒤로 빠지는 아찔한(?) 시구를 선보였지만, 귀여운 실수로 팬들의 미소를 자아냈다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구자로 나서 생애 첫 시구에 도전했다.

데뷔 후 처음으로 시구에 나선 아테나는 "KIA 타이거즈의 시구를 하게 돼 영광이고, 처음 시구에 도전하게 돼 설레고 기대된다"며 "경기에 나서는 선수들 모두 다치지 않고 좋은 경기 펼치기를 기원하고 응원하겠다"고 소감을 밝혔다.

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청바지에 KIA 유니폼을 갖춰 입고 마운드 앞에 선 아테나는 긴장된 표정으로 피치컴 사인을 확인한 뒤 힘차게 키킹했다. 하지만 야심 차게 던진 공은 타석에 선 황성빈의 뒤쪽으로 크게 빠졌다.

생애 첫 시구라는 부담감에 너무 힘이 들어간 탓이었다. 공이 예상보다 크게 빗나가자 아테나는 깜짝 놀란 표정을 지었고, 곧바로 타자와 포수를 향해 고개를 숙이며 미안한 마음을 전했다.

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완벽한 시구에는 실패했지만 아테나의 얼굴에는 이내 수줍은 미소가 번졌다. 긴장 속에서도 끝까지 밝은 모습으로 첫 시구를 마친 아테나는 그라운드를 빠져나가며 팬들에게 다시 한번 인사를 건넸다.

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첫 시구는 조금 아쉬웠지만 마음만큼은 KIA의 승리를 향했다. 데뷔 첫 시구를 마친 아테나가 이날 KIA의 승리까지 이끌며 '승리 요정'으로 기억될 수 있을지 팬들의 기대가 모인다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 피프티피프티 아테나가 시구를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/