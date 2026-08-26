'또' 다저스 사고 치나, '최대어 0순위' 4498억 최고액 무조건 깨진다…"이만큼 구위 올라온 선수 없다"

LA 다저스 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "스쿠벌만큼 구위 지표를 끌어올린 선수는 없다."

LA 다저스가 또 사고를 칠까. '다저스가 야구를 망친다'는 비난까지 듣고 있지만, 신흥 악의 제국은 멈출 생각이 없을 듯하다. 트레이드 시장 최대어였던 타릭 스쿠벌을 품은 게 첫 시작이었다.

다저스는 이달 초 트레이드 마감일에 맞춰 디트로이트 타이거스 에이스 스쿠벌을 영입했다. 플레이오프 진출이 어려워진 디트로이트는 리빌딩을 준비해야 했고, 자연히 예비 FA 스쿠벌을 정리하게 됐다. 디트로이트가 스쿠벌을 연장 계약으로 묶지 못할 때부터 예견된 일이었다.

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다저스는 선발 마운드 보강이 절실했다. 타일러 글래스나우와 블레이크 스넬이 부상으로 이탈하고, 오타니 쇼헤이마저 무릎 부상으로 투구를 중단하면서 스쿠벌이 꼭 필요했다.

스쿠벌은 다저스 이적 후 4경기에서 1승2패, 24이닝, 평균자책점 3.38을 기록했다. 마침 다저스 전반적으로 극심한 슬럼프에 빠져 있었던 터라 스쿠벌 혼자 경기를 끌고 가기 어려운 경우가 더러 있었다. 그럼에도 스쿠벌은 리그 최고 에이스다운 투구를 해내지 못한 것을 자책했다.

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이제 글래스나우와 스넬이 건강히 돌아왔고, 오타니도 조만간 선발 로테이션에 복귀할 예정이다. 여기에 스쿠벌까지 데리고 있는 것은 분명 과하지만, 큰손 다저스기에 스쿠벌과 계약을 진행할 가능성도 생겼다. 글래스나우도 다저스가 트레이드로 데려와 연장 계약을 체결한 케이스다.

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LA 다저스 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

LA 다저스 타릭 스쿠벌. EPA연합뉴스

메이저리그 홈페이지 MLB.com은 26일(한국시각) 다가올 겨울 FA 상위 10명을 선정했는데, 1위는 역시나 스쿠벌이었다.

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매체는 '이번 오프시즌 이견의 여지가 없는 FA 랭킹 1위다. 스쿠벌은 2024년 시즌에 앞서 다저스와 10년 3억2500만 달러(약 4498억원)에 계약한 야마모토 요시노부가 보유한 순수 투수 FA 최고액 기록을 갈아치울 전망이다. 스쿠벌은 지난 2년 아메리칸리그 사이영상을 휩쓸었고, 시즌 초반 팔꿈치 수술로 6주 동안 결장했는데도 여전히 강력한 시즌을 보내고 있다. 그는 장기 계약을 통해 확실히 에이스를 보강하려는 모든 팀의 최우선 타깃이 될 것'이라고 바라봤다.

미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 '트레이드 마감일에 이적한 투수 중에 7월에서 8월로 넘어가며 스쿠벌만큼 구위 지표를 끌어올린 선수는 없다. 7월 스쿠벌의 직구 평균 구속은 96.4마일(약 155㎞까지 떨어졌는데, 이는 2024년 4월 이후 그가 기록한 월간 최저 평균 구속이었다. 그러나 다저스 합류 이후 등판한 모든 경기에서 그는 평균 97마일(약 156㎞) 이상을 기록, 2년 연속 사이영상을 안겼던 구속을 되찾았다'고 평했다

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이제야 팔꿈치 부상을 완벽히 털어내고 디트로이트 에이스 시절의 스쿠벌로 돌아왔다는 평가가 이어졌다. FA 투수 계약 금액 신기록이 예상되는 이유다.

디애슬레틱은 '궤적이 밋밋해지던 체인지업은 1인치(약 2.5㎝) 정도 낙폭이 커졌고, 올 시즌 들어 가장 높은 비중으로 체인지업을 구사하기 시작했다. 이 역시 지난 시즌 전성기 모습에 훨씬 가까워진 점이다. 올해 초 팔꿈치 수술을 받은 영향에서 점차 벗어나 몸 상태가 더 건강해진 덕일 수도 있다. 혹은 또 한번 우승을 노리는 팀으로 이적하면서 한 차원 높은 승부욕이 자극을 받았기 때문일지도 모른다"고 분석했다.

LA 다저스 타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com