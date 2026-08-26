'밥 좀 더 먹자' 에스파 지젤, 땅바닥 시구, 뼈말라 체구에 그라운드 똑 떨어지는 시구[고척현장]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 밝은 표정으로 시구를 마친 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 고척돔을 찾아 생애 첫 시구를 선보였다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 위해 고척돔을 찾았다.

시구에 앞서 야구팬들 앞에서 힘차게 '파이팅'을 외친 지젤을 그라운드에 나서 생애 첫 시구를 펼쳤다.

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마운드 위가 아닌 포수 앞으로 다가가 시구를 했으나 볼은 포수까지 날아가지 못하고 곧 그라운드에 떨어졌다.

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시구를 마친 지젤은 쑥스러운듯 입을 가리고 미소를 지었다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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최근 에스파 지젤은 7년간 몸무게가 10kg이나 줄어들었다며 하소연한 적이 있었다. 팬들도 너무나 살이 많이 빠진 거 아니냐? 우려가 이어졌다.

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역시나 힘이 부족했다.

힘차게 볼을 던졌으나 볼은 이내 그라운드에 떨어지고 말았다. 시구를 무사히(?) 마친 지젤은 쑥스러운 미소와 함께 야구팬들에게 인사를 건넸다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 했다. 밝은 표정으로 시구를 마친 지젤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/