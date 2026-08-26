'밥 좀 더 먹자' 에스파 지젤, 땅바닥 시구, 뼈말라 체구에 그라운드 똑 떨어지는 시구[고척현장]

[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 고척돔을 찾아 생애 첫 시구를 선보였다.
26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 걸그룹 '에스파' 멤버 지젤이 시구를 위해 고척돔을 찾았다.
시구에 앞서 야구팬들 앞에서 힘차게 '파이팅'을 외친 지젤을 그라운드에 나서 생애 첫 시구를 펼쳤다.
마운드 위가 아닌 포수 앞으로 다가가 시구를 했으나 볼은 포수까지 날아가지 못하고 곧 그라운드에 떨어졌다.
시구를 마친 지젤은 쑥스러운듯 입을 가리고 미소를 지었다.
최근 에스파 지젤은 7년간 몸무게가 10kg이나 줄어들었다며 하소연한 적이 있었다. 팬들도 너무나 살이 많이 빠진 거 아니냐? 우려가 이어졌다.
역시나 힘이 부족했다.
힘차게 볼을 던졌으나 볼은 이내 그라운드에 떨어지고 말았다. 시구를 무사히(?) 마친 지젤은 쑥스러운 미소와 함께 야구팬들에게 인사를 건넸다.
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