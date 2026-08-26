'삼성 킬러' 박준현, '형우 삼촌'에 만루포 맞고 2이닝 만 조기강판, 진짜 문제는 바로 이것[고척포커스]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]박준현이 아버지의 팀 '삼성 킬러' 명성을 이어가지 못했다.

키움 히어로즈 루키 선발 박준현은 26일 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발 등판, 2이닝 만에 4안타 5볼넷 1탈삼진 5실점으로 조기강판 했다. 2-5로 뒤진 3회초 선두 타자 류지혁을 스트레이트 볼넷으로 내보낸 뒤 정현우로 교체됐다.

1회 최형우에게 허용한 선제 만루홈런이 문제였던 것 처럼 보였지만, 근본적 문제는 들쑥날쑥 제구력이었다.

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강점인 패스트볼 제구가 흔들리며 위기를 초래했고, 산전수전 다 겪은 최고령 타점머신 최형우의 노림수에 걸렸다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

삼성은 이날 경기 전 새로운 천적으로 떠오른 박준현 공략에 골몰했다.

이날 경기 전까지 삼성은 박준현을 상대로 2경기 12이닝 동안 단 1점도 올리지 못했다. 1승무패 평균자책점 0.00.

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김지찬 대신 박준현에 그나마 강한 박승규(5타수2안타 1볼넷)를 리드오프에 배치하는 등 물꼬를 트기 위해 애썼다.

경기 전 삼성 박진만 감독은 "상대 선발 박준현과의 상대성을 보니 우리 타자들이 전반적으로 잘 치지 못했다. 요즘에는 우리만 만나면 거의 완봉급 피칭을 펼치고 있는데, 그나마 잘 친 타자가 박승규였다"며 "박승규를 라인업에 넣으면서 지찬이에게 휴식을 줄 수 있는 타이밍이라 판단했다"고 라인업 구성 배경을 밝혔다.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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박승규 전진배치 전략은 성공적이었다.

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1회 리드오프 박승규가 우익수 쪽으로 빠져 나가는 땅볼 안타로 물꼬를 텄다.

발 빠른 선두 타자 출루. 박준현이 셋 포지션에서 제구가 흔들렸다.

김성윤 구자욱 연속 볼넷을 허용하며 무사만루. 투수코치와 포수가 마운드를 방문했다.

최형우가 앞선 타자들과의 흔들리는 직구 승부와 마운드 위 모습을 유심히 지켜본 뒤 타석에 섰다. 초구 스트라이크를 잡으러 오는 패스트볼 승부. 주저함이 없었다.

초구 152㎞ 낮게 형성된 패스트볼을 주저 없이 퍼올렸다. 왼쪽 가운데 담장을 넘어가는 비거리 130m 초대형 홈런이 터졌다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 1타점 적시타 날린 삼성 박세혁. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

박진만 감독은 박준현 공략 대책을 묻는 질문에 "매번 연구하는 데 우리 팀을 상대로 자신이 있는 것 같다. (박준현 부친) 박석민 (삼성 퓨처스팀) 코치 때문인가"라고 농담하며 웃었다. 이어 "피칭 스타일에 맞춰, 흐름에 맞게 가야 될 것 같다"고 공략법을 설명한 바 있다. 제구가 흔들리는 박준현의 약점을 적극 파고들겠다는 의미였다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

박준현이 어릴 적 응원하던 아버지의 선배 '삼촌' 최형우가 공 하나로 '천적' 관계를 청산했다.

삼성은 이어진 2사 1,3루에서 체력 충천 차 빠진 강민호 대신 선발 출전한 박세혁의 우전 적시타로 5-0 리드를 잡은데 이어 2이닝 만에 '천적'을 끌어내렸다.

15명의 타자가 골라낸 5개의 볼넷이 박준현을 마운드 위에서 오래 버티지 못하게 한 주범이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com