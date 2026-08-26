'7K 위력투'에도 9승 닿기가 정말 힘들다…류현진, 불운의 연속 '9G 연속 무승'

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] 계속된 '류크라이'. 9승의 벽이 이렇게 높을까.

류현진은 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에 선발 등판해 5이닝 3안타 무4사구 7탈삼진 1실점(비자책)을 기록했다.

류현진은 지난 6월11일 대전 KIA전에서 시즌 8번째 승리를 거둔 뒤 8경기 연속 무승 행진이 이어졌다. 지난 20일 다시 KIA를 만나 6이닝 4실점으로 호투를 펼쳤지만, 승리에는 닿지 못했다.

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'아홉수'가 아닌 '여덟수'라는 말까지 생겼다. 답답한 무승 행진은 이날도 끊어내지 못했다. 직구 최고 구속은 146㎞가 나온 가운데 체인지업(28개) 커브(15개) 커터(10개) 투심(5개)을 섞었다.

수비 실책이 아쉬웠다. 1회말 선두타자 정준재에게 안타를 맞은 류현진은 1루에 견제를 했지만, 실책으로 이어졌다. 무사 2루. 박성한의 2루타로 첫 실점을 했다. 우익수 김태연이 따라갔지만, 키를 넘겼다. 수비가 다소 아쉬웠던 장면. 이후 기예르모 에레디아-김재환-전의산을 범타 처리하면서 추가 실점을 하지 않았다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 2회말 류현진이 안재석과 박찬호의 연속안타로 무사 1,3루 위기를 맞으며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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2회말 조형우를 뜬공으로 잡은 뒤 최지훈을 삼진으로 돌려세웠다. 임근우에게 2루타를 맞으면서 다시 득점권에 주자가 생겼지만, 안상현을 중견수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.

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3회에는 정준재를 2루수 땅볼로 잡아낸 뒤 박성한을 삼진 처리했다. 9구의 승부 끝에 하이패스트볼로 헛스윙 삼진 처리했다. 에레디아를 삼진으로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.

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4회에도 김재환과 전의산을 연달아 삼진으로 잡아낸 류현진은 조형우를 유격수 땅볼로 처리하면서 삼자범퇴 이닝을 만들었다. 5회 역시 삼진 두 개를 곁들여 세 타자로 끝냈다.

5이닝을 1실점으로 막았지만, 타선이 끝내 터지지 않았다. 결국 류현진은 0-1로 지고 있던 6회말 마운드를 장유호에게 넘겨줬다.

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인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com