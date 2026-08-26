최형우 이어 김영웅도 터졌다, 4번째 역사적 '한만두', 삼성 덕아웃이 '영웅귀환'을 반겼다

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]김영웅까지 터졌다.

삼성 라이온즈가 최형우에 이어 김영웅까지 그랜드슬램을 쏘아올렸다. 1경기 2개의 만루홈런. 홈런의 팀 삼성 라이온즈 역사를 통틀어 역대 4번째로 탄생한 '한만두' 진기록이다.

역시 홈런의 힘. 단숨에 9-2로 달아났다.

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김영웅은 26일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 7번 3루수로 선발 출전했다.

퓨처스리그 재조정 후 복귀 3경기 째.

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복귀 후 4타석 연속 삼진 후 25일 키움전 두번째 타석부터 멀티히트를 뽑아내며 타격감 회복 기미를 보였던 김영웅. 기대했던 대로 26일 키움전에 복귀 후 첫 홈런포를 터뜨렸다.

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그것도 승부에 쐐기를 박는 개인 통산 4번째 그랜드슬램이었다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

김영웅은 첫 두타석에 재미를 보지 못했다. 5-0 빅이닝을 만든 1회 키움 선발 박준현의 슬라이더에 헛스윙 삼진. 3회 무사 1루에서는 자신의 파울타구를 오른쪽 정강이에 맞고 통증이 가시지 않은 상태에서 바뀐 투수 정현우의 슬라이더를 당겼지만 1루수 앞 병살타가 되고 말았다.

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5-2로 살짝 불안한 리드를 지키던 5회초.

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삼성이 다시 한번 최형우 디아즈의 연속 안타와 류지혁의 번트타구를 정현우가 송구실책을 범해 무사 만루 빅찬스를 잡았다.

타석에 2타수무안타 김영웅의 세번째 타석. 투스트라이크를 먼저 당하며 불리한 볼카운트에 몰렸다. 끈질기게 2B2S 6구 승부를 이어간 김영웅은 정현우의 124㎞ S존 최하단 낮게 떨어지는 슬라이더를 퍼올렸다. 특유의 영웅스윙이 나오는 순간, 덕아웃과 관중석에 함성이 터졌다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

타구속도 167㎞, 발사각도 36도, 맞는 순간 홈런임을 알수 있었던 비거리 135m의 시즌 3호 대형홈런. 승부에 쐐기를 박는 개인 통산 4번째 그랜드슬램이었다.

박진만 감독의 박수와 코칭스태프, 전 선수단의 환호가 터져나오는 순간. 올시즌 김영웅의 마음고생을 잘 알고 있는 동료들이 제 일처럼 기뻐했던 한방이었다.

드디어 우리가 알던 바로 그 김영웅이 귀환을 알렸다. 가을야구 대망을 준비하는 삼성 덕아웃에 화색이 돌고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com