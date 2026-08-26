류현진 내려가자 타격이 터졌다…SSG,6회 빅이닝에 웃었다 '한화 상대 위닝시리즈 확보' [인천 리뷰]

사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 주중 3연전 위닝시리즈 확보에 성공했다.

SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 6대1로 승리했다. SSG는 2연승을 달렸다. 시즌 전적은 47승5무64패. 한화는 3연패에 빠지면서 시즌 59패(49승 3무) 째를 당했다.

SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-조형우(포수)-최지훈(중견수)-임근우(우익수)-안상현(3루수)이 선발 출전했다.

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한화는 김태연(우익수)-문현빈(중견수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-황영묵(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

1회말 SSG가 선취점을 뽑았다. 선두타자 정준재가 안타를 치고 나갔고, 투수 견제 실책이 이어졌다. 이후 박성한의 타구가 우익수 키를 넘기면서 2루타가 됐다. 2루주자 정준재는 여유롭게 홈을 밟았다.

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5회까지 양 팀 모두 점수를 내지 못한 가운데 6회말 SSG가 빅이닝을 만들었다. 한화 선발투수 류현진이 마운드를 내려간 뒤였다.

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선두타자 정준재가 바뀐 투수 장유호를 상대로 볼넷을 얻어냈고, 박성한이 안타를 쳤다. 이어 에레디아가 좌중간을 가르는 2루타를 치면서 주자 두 명이 모두 홈으로 들어왔다. 김재환까지 볼넷을 얻어내면서 무사 1,2루 찬스가 이어졌다.

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한화는 이민우로 투수를 바꿨다. 그러나 전의산의 적시타로 한 점을 더한 SSG는 조형우의 희생번트로 1사 2,3루 찬스를 만들었다. 이후 최지훈의 2타점 적시타로 6-0까지 점수를 벌렸다.

7회초 한화도 0의 침묵을 깼다. 채은성의 한 방이 터졌다. 문승원을 상대로 2B1S에서 4구째 직구가 가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 좌중간 뒤를 넘어가는 홈런을 만들어냈다. 이날 한화의 유일한 점수였다.

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이날 SSG는 최민준이 5⅓이닝 무실점으로 호투를 펼쳤고, 김민(⅔이닝 무실점)-문승원(1이닝 1실점)-이건우(1이닝 무실점)-노경은(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

한화는 류현진이 5이닝 1실점(비자책)으로 호투를 펼쳤지만, 타선이 터지지 않으면서 패전을 면하지 못했다. 장유호(0이닝 4실점)-이민우(1이닝 1실점)-박상원(1이닝 무실점)-주현상(1이닝 무실점)이 차례로 올라왔다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com