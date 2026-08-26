오스틴 또또 홈런 34호 35호 쿵쾅! + 임찬규 12승 → LG 8-0 NC 완파. 3연승 [잠실 현장]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 오스틴이 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 투타 조화를 앞세워 NC 다이노스를 완파했다. LG는 3연승으로 3위를 사수했다.

LG는 26일 잠실에서 열린 NC와 정규시즌 13차전서 8대0으로 크게 이겼다.

오스틴이 전날 사이클링히트에 이어 이날은 멀티 홈런(34호 35호) 대활약을 펼쳤다. 오스틴은 4타수 2안타 4타점을 기록했다. 타점 선두 독주 체제를 갖추며 홈런 1위 김도영(KIA)을 추격했다.

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LG 선발 임찬규는 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 12승(4패)을 수확했다. 평균자책점 4.14에서 3.95로 낮췄다.

임찬규는 2018년 7월 4일 잠실 NC전 이후 거의 8년(2975일) 만에 NC전 승리를 맛봤다.

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NC 선발 구창모는 5이닝 5실점 부진했다.

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LG가 경기 초반에 기선을 제압했다.

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1회말 오스틴이 솔로 홈런으로 포문을 열었다.

2회말 대거 4점을 뽑았다. 선두타자 송찬의가 솔로 홈런을 발사했다(시즌 13호). 문정빈 구본혁이 아웃됐지만 박동원이 8구 승부 끝에 볼넷을 골랐다. 홍창기가 중전 안타를 때려 주자를 모았다. 신민재가 좌중간을 가르는 싹쓸이 3루타를 때렸다. 박해민의 빗맞은 타구가 유격수 뒤에 떨어지면서 연속 적시타로 연결됐다.

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26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 오스틴이 3점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 4회초 2사 1,2루 송찬의가 이우성의 짧은 플라이 타구를 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 임찬규의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

5-0으로 앞서가던 LG는 7회말 승부에 쐐기를 박았다.

선두타자 홍창기가 2-유간 깊은 내야 안타로 출루했다. 신민재가 보내기번트를 댔다. NC 수비 실책 덕분에 아웃카운트가 올라가지 않았다. 박해민이 유격수 뜬공 아웃됐다. 1사 1, 2루에서 오스틴이 NC를 주저앉히는 3점 홈런을 작렬했다.

LG는 7회부터 불펜을 가동했다. 우강훈 김영우 이정용이 각각 7회 8회 9회를 책임지며 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com