최원태, 시즌 최다 110구 역투 65일 만의 QS, 이게 다 김성윤 덕분[고척현장]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 최원태가 시즌 최다 110구 역투로 65일 만에 퀄리티스타트를 달성했다. 시즌 7번째.

최원태는 26일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 선발 등판, 6이닝 동안 110구를 던지며 5안타 2사구 6탈삼진 2실점 역투로 시즌 5승째 요건을 갖췄다. 6월23일 LG전 이후 65일 만의 퀄리티스타트.

1회부터 타선지원을 받은 최원태는 10-2로 앞선 7회부터 불펜에 마운드를 넘겼다. 시즌 5승째가 유력하다.

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1회가 고비였다.

최형우의 선제 만루홈런과 박세혁의 타점으로 5점 차 리드를 안고 마운드에 올랐지만, 변화구 제구가 흔들리며 고전했다.

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서건창 김웅빈에게 연속 안타로 무사 1,2루. 1사 후 히우라의 우중간 가르는 타구를 김성윤의 호수비로 넘겼다. 하지만 2사 1,3루에서 김건희에게 우중간 가르는 싹쓸이 2루타로 2실점 했다.

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박찬혁에게도 적시타성 타구를 허용했지만 또 한번 김성윤이 슬라이딩 캐치로 최원태를 구했다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 5회 1사 두산 김대한 안타성 타구를 삼성 김성윤이 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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2회부터 빠른 공 위주로 패턴을 바꿨다. 성공적이었다.

2회 삼자범퇴에 이어 3회 첫 두 타자까지 범타로 순항했다. 3회 2사 후 데이비슨에 사구, 히우라에게 2루타를 허용했지만 김건희를 체인지업으로 타이밍을 빼앗아 외야 뜬공을 유도하며 이닝을 마쳤다. 체인지업 높이가 안정감을 찾은 4,5회는 연속 삼자범퇴. 4회에는 1사 후 원서준을 파울플라이로 잡아내며 KBO 통산 9번째 10시즌 연속 100이닝 대기록을 달성했다.

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삼성은 5회초 김영웅의 그랜드슬램 등 5점을 보태 10-2로 멀찌감치 달아났다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

최원태는 6회에 마지막 고비를 맞았다.

선두 천적 데이비슨에게 2루타, 히우라에게 사구를 허용하며 살짝 흔들렸다.

김건희를 유격수 땅볼로 1사 2,3루. 청년 거포 박찬혁과 8구까지 가는 풀카운트 승부 끝 146㎞ 패스트볼로 루킹 삼진을 잡아냈다. 이어 원성준을 체인지업 유인구로 연속 삼진 처리하며 임무를 마쳤다. 투구수 110구. 올시즌 최다 투구수(4월14일 대전 한화전 105구)를 넘어 개인 통산 최다투구수(111구)를 넘을 뻔 했던 역투였다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 1타점 적시타 날린 삼성 박세혁. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

포수 박세혁과의 호흡도 좋았다.

1회 변화구 제구가 높자, 2, 3회 최고 150㎞ 포심 빈도를 높이며 돌파해나갔다. 체인지업 제구가 돌아온 4,5회부터 슬라이더와 섞어 키움 타자들의 노림수를 피해갔다.

2이닝 만에 볼넷 5개를 허용하며 조기에 무너진 '삼성 천적' 박준현과의 선발 맞대결에서 승리한 최원태. 볼넷을 단 한개도 허용하지 않은 공격적인 피칭이 퀄리티스타트란 결과로 돌아왔다.

삼성으로선 너무나도 소중했던 최원태의 역투였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com