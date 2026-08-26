8년 한 풀었다! LG 임찬규, NC전 무려 2975일 만에 이겼다 → "그 시간들이 길게 느껴져" [잠실 현장]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 5회초 투구를 마친 임찬규가 더그아웃으로 향하며 땀을 닦아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 임찬규가 무려 8년 만에 'NC전 승리'를 획득했다.

임찬규는 26일 잠실에서 열린 NC전에 선발 등판, 6이닝 무실점 호투했다. LG는 8대0 완승했다.

임찬규는 시즌 12승(4패)을 수확했다. 평균자책점 4.14에서 3.95로 낮췄다.

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NC 에이스 구창모와 선발 맞대결도 판정승. 구창모는 5이닝 5실점 부진했다.

그간 NC전은 유독 꼬였다.

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임찬규는 2023년부터 4년 연속 10승을 거둔 전성기 기간에도 NC전 승리가 없었다.

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2018년 7월 4일 잠실 NC전 7이닝 3실점 승리가 마지막.

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공교롭게 당시 상대 선발도 구창모였다. 구창모는 그날 3⅔이닝 9실점을 기록했다. LG가 13대3으로 크게 이겼다.

임찬규는 2019년부터 NC전 13경기(선발 11회) 승리 없이 5패 평균자책점 7.07을 기록했다.

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임찬규는 2975일 만에 한을 풀었다.

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 4회초 2사 1,2루 송찬의가 이우성의 짧은 플라이 타구를 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 임찬규의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

임찬규는 "일단 조금 오래 걸렸던 것 같다"며 가슴을 쓸어내렸다.

임찬규는 "그 시간들이 길게 느껴졌다. 그래도 지금 팀 상황이 이런 만큼 개인적인 어떠한 흐름을 끊은 것보다 팀이 이겨서 가장 기쁘다"고 소감을 전했다.

임찬규는 '맞불 작전'을 세웠다.

임찬규는 "최근 NC의 흐름을 유심히 살폈다. 3구 안에 적극적으로 공격하는 성향이었다. 나도 3구 안에 빠르게 인플레이로 승부를 보겠다는 생각으로 나왔다. 제구가 오늘 원하는대로 되지는 않았는데 결과적으로는 좋은 결과로 이어졌다"고 돌아봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com