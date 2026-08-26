'이토록 불운했나' 146일 만에 승리라니…"마음의 짐 덜어내길" 사령탑도 박수 보냈다

최민준. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] 시즌 첫 등판 이후 146일 만의 승리. 사령탑도 진심으로 축하했다.

SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 6대1로 승리했다. SSG는 2연승을 달렸다. 시즌 전적은 47승5무64패를 기록했다.

선발투수 최민준의 호투가 빛났다. 류현진과의 맞대결에서 밀리지 않는 모습을 보여줬다.

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류현진이 5이닝 1실점을 기록한 가운데 최민준은 5⅓이닝 동안 2안타 4볼넷 2탈삼진 무실점으로 호투를 펼치며 마운드를 지켰다.

불펜의 도움도 이어졌다. 6회초 1사 1,2루에서 마운드를 내려온 가운데 뒤이어 올라온 김민이 강백호와 노시환을 좌익수 뜬공과 2루수 땅볼로 돌려세웠다.

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타선은 6회말 5점을 몰아쳤고, 결국 SSG는 6대1로 승리했다.

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최민준은 지독했던 불운을 끊어냈다. 자신의 시즌 첫 등판이었던 4월2일 키움전(5이닝 무실점) 승리투수가 된 이후 146일 만에 시즌 두 번째 승리를 챙길 수 있었다. 첫 승 이후 7차례나 5이닝 이상 피칭을 했지만, 승리를 잡지 못해왔다.

사진제공=SSG 랜더스

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경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "선발 최민준이 5이닝 이상 책임져주며 승리의 발판을 마련해 주었다. 올시즌 좋은 투구를 보여주고도 승운이 따르지 않아 아쉬움이 있었는데, 오늘 승리로 그동안의 마음의 짐을 조금이나마 덜어냈으면 한다"고 박수를 보냈다.

이 감독은 승리를 지킨 김민에게도 칭찬의 말을 이어갔다. 이 감독은 "6회초 위기 상황에서 등판한 김민이 어제에 이어 오늘도 상대 중심타선을 잘 막아주며 최근 좋은 흐름을 이어갔다. 타선 역시 어제와 마찬가지로 6회말 집중력을 발휘해 빅이닝을 만들어내며 승기를 가져올 수 있었다"고 했다.

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아울러 "무더운 날씨에도 야구장을 찾아 뜨거운 응원을 보내주신 팬 여러분께 감사드리며, 내일도 좋은 흐름을 이어갈 수 있도록 준비하겠다"고 고마움을 전했다.

한편, SSG는 27일 김건우를 앞세워 싹쓸이 승리에 도전한다. 한화는 브루스 짐머맨이 선발 등판한다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com