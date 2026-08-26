최형우 선제→김영웅 쐐기, '1경기 2만루포', 최원태 QS 사수, 삼성 3연승 KT 반경기 차 맹추격[고척리뷰]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 최형우 김영웅의 만루홈런과 최원태의 선발 호투로 무승부 낀 징검다리 3연승을 달렸다.

심성은 26일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에서 1회초 터진 최형우의 결승 만루홈런과 5회초 터진 김영웅의 쐐기 만루홈런 두방으로 12대2 대승을 거뒀다.

선발 최원태는 6이닝 동안 올시즌 최다 110구를 던지며 5안타 2사구 6탈삼진 2실점 역투로 시즌 5승(4패)째를 달성했다. 6월23일 LG전 이후 64일 만의 퀄리티스타트.

Advertisement

삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-박세혁(포수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

키움은 서건창(2루수)-김웅빈(3루수)-데이비슨(1루수)-히우라(지명타자)-김건희(포수)-박찬혁(우익수)-원성준(좌익수)-권혁빈(유격수)-박채울(중견수)로 선발 라인업으로 맞섰다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

경기 전 삼성은 2경기 12이닝 무실점 삼성 천적인 키움 선발 박준현 공략법에 골몰했다.

Advertisement

삼성 박진만 감독은 "상대 선발 박준현과의 상대성을 보니 우리 타자들이 전반적으로 잘 치지 못했다. 요즘에는 우리만 만나면 거의 완봉급 피칭을 펼치고 있는데, 그나마 잘 친 타자가 박승규였다"며 "박승규를 라인업에 넣으면서 지찬이에게 휴식을 줄 수 있는 타이밍이라 판단했다"고 라인업 구성 배경을 밝혔다.

Advertisement

현재 1군 선수 중 이날 경기 전까지는 박승규가 5타수2안타 1볼넷으로 박준현으로부터 유일히게 2안타 이상 기록한 타자였다. 류지혁 구자욱 전병우 최형우 등 주축 타자들은 안타를 기록하지 못했다.

박진만 감독은 박준현 공략 대책을 묻는 질문에 "매번 연구하는 데 우리 팀을 상대로 자신이 있는 것 같다. (박준현 부친) 박석민 (삼성 퓨처스팀) 코치 때문인가"라고 농담하며 웃었다. 이어 "피칭 스타일을 좀 맞춰 흐름에 맞게 가야 될 것 같다"고 공략법을 설명했다.

Advertisement

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 1, 2루. 류지혁이 기습 번트를 치고 1루에서 세이프되고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

하지만 삼성 벤치의 고민은 1회초에 바로 풀렸다.

박준현이 어릴 적 응원하던 아버지의 팀 '삼촌' 최형우가 공 하나로 단숨에 '천적' 관계를 청산했다.

전략적으로 배치한 톱타자 박승규가 우전 안타로 물꼬를 텄다.

세트포지션에서 박준현의 제구가 흔들렸다. 김성윤 구자욱 연속 볼넷을 허용하며 무사만루. 투수코치와 포수가 마운드를 방문했다.

4번 최형우가 앞선 타자들과의 직구 승부와 마운드 위 모습을 유심히 지켜본 뒤 타석에 섰다. 주저함이 없었다.

초구 152㎞ 낮게 형성된 패스트볼을 주저 없이 퍼올렸다. 왼쪽 가운데 담장을 넘어가는 비거리 130m 초대형 그랜드슬램. 개인통산 10번째 만루홈런. KBO리그 출범 이후 1156개의 만루홈런이 터졌는데, 이번 최형우의 그랜드슬램이 역대 최고령 기록(42세8개월10일)이었다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

삼성은 이어진 2사 1,3루에서 체력 충천 차 빠진 강민호 대신 선발 출전한 박세혁의 우전 적시타로 5-0으로 승기를 잡았다.

키움이 1회말 변화구 제구가 흔들린 최원태 공략에 나섰다.

2사 1,3루에 김건의의 우중간 싹쓸이 2루타로 2점을 바로 따라붙었다. 하지만 1회 김성윤의 호수비 2개로 고비를 넘긴 최원태는 2회부터 패턴을 바꿔가며 6회까지 무실점 행진을 이어갔다.

그 사이 삼성은 5회 김영웅의 통산 세번째 그랜드슬램과 이어진 1사 1,3루에서 김성윤의 희생플라이로 다시 5점을 보태며 10-2로 쐐기를 박았다. 김성윤은 1회 환상 호수비 2개로 출발해 타석에서도 멀티히트와 멀티타점으로 공수 맹활약을 펼쳤다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 선두타자 안타를 치고 출루한 삼성 박승규. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

삼성은 5-2로 앞선 5회 최형우 디아즈의 연속 안타와 류지혁의 번트타구를 정현우가 송구실책을 범해 무사 만루 빅찬스를 잡았다.

김영웅이 2B2S에서 정현우의 6구째 124㎞ S존 최하단 낮게 떨어지는 슬라이더를 퍼올렸다. 특유의 영웅스윙이 나오는 순간, 덕아웃과 관중석에 함성이 터졌다. 시즌 3호 홈런이 만루포로 터져나왔다.

최형우와 김영웅이 합작한 한 경기 2개의 만루홈런은 삼성 구단 역사상 4번째, KBO 통산 21번째 기록이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com