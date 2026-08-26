무늬만 4선발. 실질적 1선발! 임찬규 12승 → 염경염 LG 감독 "선발로서 완벽한 역할을 해줬다" [잠실 현장]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 임찬규가 역투를 펼치며 팀을 연승으로 이끌었다.

LG는 26일 잠실에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 8대0으로 완승했다.

오스틴이 전날 사이클링히트에 이어 이날은 멀티 홈런(34호 35호) 대활약을 펼쳤다. 오스틴은 4타수 2안타 4타점을 기록했다. 타점 선두 독주 체제를 갖추며 홈런 1위 김도영(KIA)을 추격했다.

Advertisement

LG 선발 임찬규는 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 12승(4패)을 수확했다. 평균자책점 4.14에서 3.95로 낮췄다.

임찬규는 4선발로 시즌을 준비했다. 외국인 1, 2선발과 좌완 에이스 손주영에 이어 임찬규 송승기가 로테이션에 들어왔다.

Advertisement

하지만 외국인투수들이 부진하고 손주영이 마무리로 보직을 변경한 가운데 임찬규가 꿋꿋하게 버텨줬다.

Advertisement

임찬규는 다승 리그 공동 선두에 평균자책점 팀 내 1위다. 사실상 임찬규가 1선발 역할을 하고 있다.

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 4회초 2사 1,2루 송찬의가 이우성의 짧은 플라이 타구를 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 임찬규의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

염경엽 LG 감독은 "임찬규가 선발로서 완벽한 역할을 해주었고 타선에서 오스틴의 선제홈런과 함께 2회 송찬의의 홈런을 시작으로 빅이닝이 만들어지면서 전체적인 경기의 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었다"고 총평했다.

오스틴 칭찬도 빼놓을 수 없었다.

Advertisement

염 감독은 "추가점이 필요한 상황에서 오스틴이 3점 홈런을 치면서 승리를 매조지할 수 있었다. 전체적으로 타선에서 오스틴이 2안타 4타점으로 타선을 이끌었고 선수들 모두 수고 많았다"고 덧붙였다.

이어서 "오늘 무덥고 습한 날씨에도 많은 팬들이 오셔서 보내주신 응원덕분에 선수들이 더욱 힘을 내고 승리를 이어갈 수 있었다. 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com