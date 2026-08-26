'김도영 신기록' KIA 아찔했다, 11점차 앞서다 정해영 나오다니…롯데에 16대11 진땀승[광주 리뷰]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 안타 때 이호연이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 2연승을 달리며 3위 추격을 이어 갔다.

KIA는 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 16대11로 어렵게 이겼다. 4위 KIA는 시즌 성적 62승50패2무를 기록했고, 6위 롯데는 3연패에 빠져 시즌 60패(50승2무)째를 떠안았다.

롯데는 황성빈(중견수)-나승엽(지명타자)-빅터 레이예스(좌익수)-한동희(3루수)-고승민(1루수)-한태양(2루수)-전민재(유격수)-손성빈(포수)-장두성(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 엘빈 로드리게스.

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KIA는 이호연(2루수)-박상준(1루수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-하주석(유격수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박정우(우익수)로 맞섰다. 선발투수는 황동하.

김도영은 39호포를 쏘아 올려 개인 한 시즌 최다 홈런 달성했다. 이제 역대 최연소 40홈런에 도전한다. 현재 기록은 1999년 삼성 이승엽의 22세 11개월 5일이다. 김도영이 다음 달 6일 안에 홈런 하나를 더 추가하면 이승엽의 27년 묵은 기록을 깬다.

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카스트로는 멀티 홈런 포함 5타수 3안타 7타점 맹타를 휘두르며 대승을 이끌었다.

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이호연은 전날 KBO 역대 최초로 9회말 2사 만루에서 역전 대타 끝내기 만루포를 쏘아 올린 기세를 이어 갔다. 3타수 2안타 1볼넷 1타점 4득점을 기록, 몸살인 박재현을 대신해 1번타자 임무를 제대로 해냈다.

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투수진은 불안했다. 넉넉한 점수차에 패전조만 써서 끝내야 했던 경기였는데 줄줄이 흔들려 결국 필승조까지 소진하게 만들었다.

선발 황동하는 2⅔이닝 43구 4안타(1홈런) 1볼넷 1삼진 3실점에 그치고 마운드를 내려갔다. 롱릴리프 김태형이 2⅓이닝 2실점으로 버텨 불펜 과부하를 막았다. 이후 김범수(⅔이닝)-성영탁(1이닝)-이태양(1이닝)-최지민(⅔이닝 5실점)-한재승(0이닝 1실점)-정해영(⅓이닝)-곽도규(1이닝)가 이어 던졌다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 최지민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 레이예스가 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

선취점은 롯데의 몫이었다. 1회초 2사 후 레이예스가 2루타를 치고, 한동희가 좌중간 적시타를 날려 0-1이 됐다.

김도영이 1회말 곧바로 경기를 뒤집었다. 롯데 로드리게스의 영점이 흔들려 이호연이 사구, 박상준이 볼넷으로 출루한 가운데 김도영이 우월 3점포를 터트려 3-1이 됐다. 로드리게스의 시속 155㎞ 바깥쪽 높은 직구를 제대로 밀어쳤다.

황동하는 3회초 동점포를 허용했다. 2사 후 나승엽을 볼넷으로 내보낸 뒤 레이예스에게 우월 투런포를 얻어맞았다. 황동하가 한동희에게 또 안타를 허용하자 KIA는 김태형으로 마운드를 교체했다.

3회말 KIA가 다시 리드를 뺏었다. 선두타자 이호연이 우전 안타로 출루한 가운데 1사 후 김도영이 좌중간 적시 2루타를 날려 4-3이 됐다. 카스트로까지 연달아 좌중간 적시 2루타를 쳐 5-3까지 달아났다.

KIA는 4회말과 5회말 연달아 3득점 빅이닝을 만들어 승기를 확실히 잡았다. 4회말 선두타자 박정우가 볼넷으로 걸어나가고, 이호연이 좌중간 적시 2루타를 때려 6-3이 됐다. 2사 후에는 카스트로가 우중월 투런포를 터트려 8-3까지 벌어졌다. 결국 롯데도 로드리게스를 빠르게 교체할 수밖에 없었다.

5회말에는 2사 만루에서 대타 김선빈이 일을 냈다. 중월 3타점 적시 2루타를 날려 11-3이 됐다.

롯데는 6회초 뒤늦게 반격을 시작했다. 전민재와 박건우가 연속 안타를 때려 김태형을 끌어내렸다. 바뀐 투수 김범수는 2사 1, 3루까지 잘 버텼지만, 나승엽에게 볼넷을 내줘 만루가 되면서 KIA는 한번 더 성영탁으로 교체했다. 성영탁은 롯데에서 가장 타격감이 좋은 레이예스를 막지 못하고 우전 2타점 적시타를 허용해 11-5로 좁혀졌다.

KIA는 7회말 대거 5점을 뽑으면서 롯데의 마지막 추격 의지마저 꺾었다. 김태군의 볼넷과 박정우의 사구, 변우혁의 볼넷으로 1사 만루가 됐다. 김도영 타석에서 롯데 이민석의 폭투로 3루주자 김태군이 득점해 12-5가 됐고, 또 김도영이 볼넷을 얻어 만루 기회가 계속됐다. 이어 카스트로가 우월 만루 홈런을 터트려 16-5가 됐다.

8회초 6실점은 뼈아팠다. 11점차 리드에 최지민이 올라와서 윤동희에게 솔로포를 맞는 등 5안타 5실점으로 무너졌다. 공을 넘겨받은 한재승마저 2안타 1실점으로 흔들리는 바람에 정해영이 급한 불을 꺼야 했다. 9회에는 부상에서 복귀한 곽도규가 홈팬들의 환호 속에 1이닝을 틀어막았다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com