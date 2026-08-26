15승? 100승? → 임찬규가 어느새.. "그런 거 신경쓰는 순간 다 끝난다"

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 5회초 임찬규가 김형준의 투수 앞 땅볼 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 5회초 투구를 마친 임찬규가 더그아웃으로 향하며 땀을 닦아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "신경 쓴다고 될 것도 아니고요."

LG 트윈스 임찬규가 여러 주요 기록에 다가서고 있지만 오직 '팀 승리'만을 강조했다. 개인 기록을 챙기려는 순간 무너질 수 있다고 경계했다.

임찬규는 26일 잠실에서 열린 NC 다이노스와 경기에 선발 등판, 6이닝 무실점 호투했다.

Advertisement

LG는 8대0으로 완승, 3연승을 달렸다. 임찬규는 시즌 12승(4패) 평균자책점 3.95를 기록했다. 7월 18일 KT전 평균자책점이 4.08로 올라가며 3점대가 무너졌던 임찬규는 6경기 만에 3점대 평균자책점에 재진입했다.

임찬규는 커리어 첫 15승과 다승왕 그리고 통산 100승을 눈앞에 뒀다.

Advertisement

임찬규는 통산 98승 89패를 기록했다. 커리어 한 시즌 최다승은 14승으로 2023년에 달성했다. 또한 현재 두산 최민석과 함께 다승 공동 선두다.

Advertisement

임찬규는 잔여 시즌 최대 7회 등판이 가능하다. 위의 기록을 전부 달성할 수 있다.

Advertisement

그러나 임찬규는 확실하게 선을 그었다.

임찬규는 "다승왕은 잘 모르겠다. 제가 이기면 팀이 이긴다는 것이기 때문에 그러면 우리 팀이 조금 더 높은 순위에 있다는 이야기다. 그런 의미로 많이 이기면 정말 좋을 것 같다. 물론 제가 승을 못 챙기더라도 제가 나간 경기에 이겼으면 좋겠다"고 희망했다.

Advertisement

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 6회초 2사 3루, 박건우를 1루 파울플라이로 잡아 이닝을 끝낸 임찬규가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 4회초 2사 1,2루 송찬의가 이우성의 짧은 플라이 타구를 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 임찬규의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

이어서 "제가 나간 경기에 승률이 좋더라"며 웃었다.

실제로 임찬규 등판경기 LG는 16승 7패 승률 70%다.

15승과 100승 욕심도 없다.

임찬규는 "신경 쓴다고 될 것도 아니다. 그리고 그런 기록 신경 쓰는 순간 다 끝나는 것 같다. 그냥 정말 묵묵히 공 하나 하나 던지는 게 중요하다. 오늘만 해도 지금 뜻대로 던지지 못하고 빠진 공이 정말 많았다. 그 공들 하나라도 더 줄이도록 집중하고 부상 없이 경기에 출전하면 좋은 결과는 따라온다고 믿는다"고 말했다.

물론 그렇다고 타이틀이 싫다는 것은 아니다.

임찬규는 "정말 막판에 뭔가 벌어지면 그때 도전을 하는 거지 지금은 그냥 팀 승리만을 위해 던지는 것이 베스트"라고 짚었다.

다만 염경엽 LG 감독의 '4선발' 발언은 마음에 담아둔 모양.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회말 무사 1루 키움 안치홍 타구가 병살로 연결되자 LG 선발 임찬규가 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

임찬규는 4선발로 시즌을 준비했다. 외국인 1, 2선발과 좌완 에이스 손주영에 이어 임찬규 송승기가 로테이션에 들어왔다.

하지만 외국인투수들이 부진하고 손주영이 마무리로 보직을 변경한 가운데 임찬규가 꿋꿋하게 버텨줬다.

임찬규는 다승 리그 공동 선두에 평균자책점 팀 내 1위다. 사실상 임찬규가 1선발 역할을 하고 있다.

임찬규는 "감독님께서 4선발의 중책을 주셨다. 4선발로서 최선을 다하겠다"며 장난기 가득하게 웃었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com