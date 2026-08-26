'110구 역투' 최원태, 64일 만의 QS+10시즌 연속 100이닝=시즌 5승 "성윤이 호수비 덕분, 앞만 보고 던졌다"

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 최원태가 혼신의 110구 역투를 펼치며 64일 만의 퀄리티스타트(QS)와 함께 의미 있는 대기록을 동시에 달성했다.

최원태는 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 5안타 2사구 6탈삼진 2실점으로 팀의 12대2 대승을 이끌며 시즌 5승(4패)째를 챙겼다.

지난 6월 23일 LG전 이후 64일 만에 완성한 시즌 7번째 QS다.

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이날 최원태는 올 시즌 개인 최다 투구수인 110구를 기록하는 마운드 위 투혼의 역투를 펼쳤다. 4회말 1사 후 원성준을 파울플라이로 잡아내며 KBO 통산 역대 9번째 '10시즌 연속 100이닝'이라는 값진 대기록도 수립했다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

출발은 다소 불안했다. 1회초 최형우의 선제 만루홈런과 박세혁의 타점으로 5점의 넉넉한 리드를 안고 마운드에 올랐으나, 변화구 제구가 흔들리며 연속 안타를 허용해 무사 1, 2루 위기에 몰렸다. 2사후 김건희에게 2타점 2루타를 맞아 2실점 했고, 박찬혁에게도 날카로운 타구를 허용했지만 우익수 김성윤의 환상적인 슬라이딩 캐치로 추가 실점을 막아냈다.

1회의 위기를 김성윤의 두차례 호수비로 넘긴 최원태는 2회부터 포수 박세혁의 리드 아래 빠른 패스트볼 위주의 피칭으로 전환하며 키움 타선을 봉쇄했다. 6회에도 무사 1, 2루 실점 위기를 맞았으나 후속 타자들을 유격수 땅볼과 연속 삼진으로 돌려세우며 책임 이닝을 마쳤다. 삼성 타선 역시 1회 만루포에 이어 5회 김영웅의 그랜드슬램 등 화력을 폭발시키며 최원태의 승리에 힘을 보탰다.

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경기 후 최원태는 "오늘 (김)성윤이가 수비를 잘해줘서 6회까지 버티며 던질 수 있었다. 운이 많이 따랐다"며 야수진에게 먼저 고마움을 표했다. 이어 "타자들이 1회부터 점수를 많이 만들어줬는데, 점수 차에 신경 쓰지 않고 평소와 똑같이 집중해서 플레이하려고 노력했다"고 전했다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

투구 패턴 전환과 포수 박세혁과의 호흡에 대해서도 만족감을 나타냈다.

최원태는 "마지막 체인지업이 잘 들어간 점이 가장 만족스럽다. (박)세혁이 형이 마운드에서 리드를 너무 잘해줘서 좋은 결과로 이어졌다"며 "6회 위기 상황도 있었지만, 휘둘리지 않고 많은 생각을 하기보다는 앞만 보고 던진 덕분에 무실점으로 잘 마무리할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

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삼성 박진만 감독도 "선발 최원태가 많은 공을 던지면서 오랜 이닝을 길게 잘 버텨줬다"고 박수를 보내며 "무엇보다 오늘 경기 초반 김성윤이 너무 좋은 수비를 여러 차례 보여줬다. 김성윤의 좋은 수비가 최원태의 6이닝 피칭에 큰 힘이 됐다고 해도 과언이 아닐 것 같다"고 두 선수를 모두 칭찬했다.

정규시즌 우승을 향해 달리는 삼성. 최원태의 110구 투혼으로 불펜진을 세이브하며 기분 좋은 3연승을 달렸다. 선선한 바람이 불수록 강해지는 가을 승부사가 시동을 걸었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com