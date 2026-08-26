'150㎞ 강속구 투수였는데'…구속 역행 '전체 1순위'의 가혹한 2년차→ERA 8.44 '이대로 괜찮나'

사진제공=키움 히어로즈

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 고재완 기자] 2025 신인 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명되며 큰 기대를 모았던 좌완 정현우(20)가 프로 2년 차에 침체의 늪에 빠져 있다.

고교 시절 한화 이글스 정우주와 '정·정 대전'을 형성하며 최고 152㎞의 강속구와 노련한 경기 운영 능력으로 '완성형 에이스'라는 찬사를 받았던 기대치가 2년차인 2026시즌 들어 급격한 구속 저하와 잦은 부상, 평균자책점(ERA) 8점대의 난조로 흔들리고 있다.

올 시즌 정현우의 1군 기록은 전체 1순위라는 이름값에 크게 미치지 못한다. 12경기 16이닝 1승 2패 ERA 8.44다. WHIP(이닝당 출루허용률) 1.81에 피안타율이 3할8리나 된다. 여기에 8월 들어서는 5경기 ERA 11.81 (5⅓이닝 7실점 7자책)으로 더 부진하다.

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지난 4월 2일 SSG 랜더스전 첫 선발 등판(5이닝 6실점) 이후 팔꿈치 부상으로 이탈했던 정현우는 7월 복귀 후 불펜으로 보직을 바꿨지만, 구원 등판에서도 ERA 7.36(11이닝 9실점)으로 불안감을 지우지 못하고 있다. 26일 고척 삼성 라이온즈전에도 3회 등판해 4회까지는 무실점을 잘 버텼지만 5회 김영웅에게 만루홈런을 허용하며 2이닝 4안타(1홈런) 4실점으로 힘든 경기를 했다.

사진제공=키움 히어로즈

사진제공=키움 히어로즈

정현우의 현재 상태에 우려가 쏠리는 이유는 단순히 성적 부진을 넘어 투수로서의 기본 메커니즘과 신체 밸런스에 경고등이 켜졌기 때문이다.

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고교 시절 152㎞를 뿌렸던 구속이 프로 입단 후 오히려 떨어졌다. 2025시즌 평균 구속은 141㎞에 그쳤고, 1이닝 전력투구를 펼치는 불펜에서도 150㎞를 넘기지 못하고 있다. 가볍게 던질 때 140㎞ 후반이 나오다가도 전력투구 시 130㎞ 후반에 그치는 등 투구 밸런스가 크게 흔들리고 있다. 여기에 코너워크가 정교하지 못해 상대 타자들의 방망이에 표적이 되고 있다.

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또 데뷔 첫해 어깨 근육 손상으로 2달을 결장한 데 이어, 올해도 스프링캠프 팔꿈치 피로와 4월 팔꿈치 굴곡근 부분 손상으로 부상자명단(30일)과 2군 재활(65일) 등 시즌 절반에 가까운 시간을 전력에서 이탈해 있었다.

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지명 당시 정현우는 높은 잠재력보다 당장 1군 로테이션을 돌 수 있는 '즉시전력감'으로 평가받았다. 하지만 2년 차인 현재의 모습은 구속, 구위, 제구, 내구성 등 모든 영역에서 애매한 '작은 육각형 투수'에 머물러 있다. 정현우가 언제쯤 부활의 노래를 부를 수 있을까.

사진제공=키움 히어로즈

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고재완 기자 star77@sportschosun.com