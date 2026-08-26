'150㎞ 강속구 투수였는데'…구속 역행 '전체 1순위'의 가혹한 2년차→ERA 8.44 '이대로 괜찮나'

[스포츠조선 고재완 기자] 2025 신인 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명되며 큰 기대를 모았던 좌완 정현우(20)가 프로 2년 차에 침체의 늪에 빠져 있다.
고교 시절 한화 이글스 정우주와 '정·정 대전'을 형성하며 최고 152㎞의 강속구와 노련한 경기 운영 능력으로 '완성형 에이스'라는 찬사를 받았던 기대치가 2년차인 2026시즌 들어 급격한 구속 저하와 잦은 부상, 평균자책점(ERA) 8점대의 난조로 흔들리고 있다.
올 시즌 정현우의 1군 기록은 전체 1순위라는 이름값에 크게 미치지 못한다. 12경기 16이닝 1승 2패 ERA 8.44다. WHIP(이닝당 출루허용률) 1.81에 피안타율이 3할8리나 된다. 여기에 8월 들어서는 5경기 ERA 11.81 (5⅓이닝 7실점 7자책)으로 더 부진하다.
지난 4월 2일 SSG 랜더스전 첫 선발 등판(5이닝 6실점) 이후 팔꿈치 부상으로 이탈했던 정현우는 7월 복귀 후 불펜으로 보직을 바꿨지만, 구원 등판에서도 ERA 7.36(11이닝 9실점)으로 불안감을 지우지 못하고 있다. 26일 고척 삼성 라이온즈전에도 3회 등판해 4회까지는 무실점을 잘 버텼지만 5회 김영웅에게 만루홈런을 허용하며 2이닝 4안타(1홈런) 4실점으로 힘든 경기를 했다.
정현우의 현재 상태에 우려가 쏠리는 이유는 단순히 성적 부진을 넘어 투수로서의 기본 메커니즘과 신체 밸런스에 경고등이 켜졌기 때문이다.
고교 시절 152㎞를 뿌렸던 구속이 프로 입단 후 오히려 떨어졌다. 2025시즌 평균 구속은 141㎞에 그쳤고, 1이닝 전력투구를 펼치는 불펜에서도 150㎞를 넘기지 못하고 있다. 가볍게 던질 때 140㎞ 후반이 나오다가도 전력투구 시 130㎞ 후반에 그치는 등 투구 밸런스가 크게 흔들리고 있다. 여기에 코너워크가 정교하지 못해 상대 타자들의 방망이에 표적이 되고 있다.
또 데뷔 첫해 어깨 근육 손상으로 2달을 결장한 데 이어, 올해도 스프링캠프 팔꿈치 피로와 4월 팔꿈치 굴곡근 부분 손상으로 부상자명단(30일)과 2군 재활(65일) 등 시즌 절반에 가까운 시간을 전력에서 이탈해 있었다.
지명 당시 정현우는 높은 잠재력보다 당장 1군 로테이션을 돌 수 있는 '즉시전력감'으로 평가받았다. 하지만 2년 차인 현재의 모습은 구속, 구위, 제구, 내구성 등 모든 영역에서 애매한 '작은 육각형 투수'에 머물러 있다. 정현우가 언제쯤 부활의 노래를 부를 수 있을까.
고재완 기자 star77@sportschosun.com