영웅스윙 깨운 캡틴의 한마디, 무슨 말이었길래? 만루포로 돌아온 김영웅 "그말 듣고 편해졌다, 마음 비웠다. 팀 우승 퍼스트"

26일 키움전 후 김영웅. 고척=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 정현석 기자] "눈치 보지 말고 그냥 자신 있게 돌려."

캡틴 구자욱의 진심 어린 한마디가 복귀 후 4타석 연속 삼진의 늪에 빠졌던 삼성 김영웅의 '영웅스윙'을 다시 깨웠다.

삼성 라이온즈 김영웅은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 7번 3루수로 선발 출전, 5회초 승부에 쐐기를 박는 135m 대형 그랜드슬램을 터뜨렸다.

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26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

팀이 5-2로 앞서던 5회초 무사 만루 찬스. 앞선 두 타석에서 삼진과 병살타로 아쉬움을 삼켰던 김영웅은 정현우의 6구째 124km 낮게 떨어지는 슬라이더를 그대로 퍼올렸다. 타구 속도 167km, 비거리 135m짜리 대형 만루 홈런(시즌 3호). 최형우의 1회 만루포에 이어 터진 한 경기 2개의 그랜드슬램. 삼성 라이온즈 구단 역사상 역대 4번째이자 KBO 21번째 '한 경기 만루홈런 2개(한만두)' 진기록이다. 김영웅 개인으로서는 통산 4번째 만루홈런이자 퓨처스리그 재조정 후 복귀 첫 아치(시즌 3호)였다.

경기 후 만난 김영웅의 얼굴에는 만감 교차하는 표정이 남아있었다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

올 시즌 성적에 대한 스트레스와 마음고생이 컸던 그였기에 덕아웃의 선배들과 코칭스태프 역시 제 일처럼 기뻐하며 그를 끌어안았다.

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김영웅은 반등의 계기로 선배들의 조언, 특히 캡틴 구자욱의 한마디를 꼽았다.

김영웅은 "성적이 안 나오다 보니 솔직히 팀에 어떻게든 도움이 되고 싶었다. 공을 많이 보려고 하고 볼넷이라도 나가자는 마음으로 타석에 들어갔었다"면서 "그런데 어제 (구)자욱이 형이 '그렇게 공 보지 말고, 눈치 보지 말고 자신 있게 돌려라'라고 말씀해 주셨다. 그 말을 듣고 타석에 들어가자마자 안타가 나왔고 마음이 훨씬 편해졌다"며 고마움을 전했다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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복귀 후 4연타석 삼진을 당하던 김영웅은 25일 키움전 멀티히트로 부활에 시동을 걸었다. 다음날인 이날 그랜드슬램으로 완벽 부활을 알렸다.

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5회 만루 상황에서의 심경에 대해서는 "3점 차 상황이라 갖다 대는 스윙이나 삼진은 당하지 말자는 생각이었다. 외야 플라이만 쳐도 1점이 들어오니 외야로만 보내자는 마음이었는데 직구 타이밍에 나간 스윙에 잘 걸렸다"고 설명했다. 이어 "만루 상황이 오히려 편하다. 병살타를 치더라도 1점이 들어올 수 있고, 타점을 올리지 못하더라도 팀의 1점이 더 중요하기 때문"이라며 의연한 모습을 보였다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

올시즌 우여곡절을 겪은 김영웅은 마음을 비운 지 오래다.

개인 기록보다 '팀의 우승'을 최우선으로 두고 있었다.

퓨처스리그에서 코칭스태프와 많은 대화를 나누며 심리적 안정을 찾았다는 그는 "처음엔 스트레스를 많이 받았지만, 이미 지나간 일이고 어쩔 수 없다고 생각을 바꿨다. 제 개인 성적이나 타율보다 팀 순위와 우승이 가장 중요하다"며 "형우 선배님과 자욱이 형도 미팅에서 '이런 기회가 자주 오는 게 아니니 기회가 왔을 때 꼭 잡아야 한다'고 말씀해 주셨다. 지금은 개인 성적을 내려놓고 팀만 생각하고 있다"고 단단해진 마음가짐을 드러냈다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

비우면 채워지는 법. 삶도 야구도 그렇다.

개인적 목표를 다 내려놓고 오직 팀을 위해 뛰기 시작한 이제 갓 스물셋 '가을영웅'.

한결 가벼워진 마음은 과연 무엇으로 채워지게 될까.

다가오는 멋진 가을, 자, 이제 다시 출발선상이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com