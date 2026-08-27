최악의 전망 등장! "김하성 선발 넣을 이유 없어"…자비스 강등에도 경쟁 쉽지 않다

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[스포츠조선 강우진 기자]짐 자비스가 떠났지만, 김하성에게 기회가 주어지지는 않았다. 애틀랜타 브레이브스에서 김하성의 전망은 여전히 어둡다.

ATL 올데이는 26일(한국시각) '애틀랜타는 유격수 짐 자비스를 마이너리그로 내려보내는 결정을 내렸다'며 '이는 앞으로 유격수 자리가 마우리시오 두반의 몫이라는 점을 분명히 한 조치였다'고 보도했다.

짐 자비스. AFP연합뉴스

자비스의 타격 성적은 계속 하락세를 겪었고, 김하성의 성적과도 비교됐다.

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매체는 '자비스는 7월 타율 0.279를 기록하며 깜짝 해결사처럼 떠올랐고, 결국 팀은 호르헤 마테오를 정리하고 자비스를 선택하는 방향으로 나아갔다'면서도 '하지만 8월 들어 상황은 달라졌다. 자비스는 김하성 수준의 성적을 기록하기 시작했는데, 타율은 0.079에 불과했고 단 42타석에서 무려 10번의 삼진을 당했다'고 전했다.

자비스의 애틀랜타에서 초반 활약은 훌륭했지만, 좋지 않은 시점에 그의 기세가 완전히 꺾였다는 것은 명백하다. 앞으로 유격수는 두반이 맡게 되며 레인 토머스와 마이크 야스트렘스키가 좌익수 자리를 책임질 것으로 예상된다. 김하성은 유격수 자리에 투입할 수 있는 선택지로 벤치에 남아 있지만, 여전히 타격 생산력이 큰 약점으로 평가받고 있다. 따라서 월트 와이스 애틀랜타 감독이 베테랑인 김하성을 다시 선발 라인업에 넣을 뚜렷한 이유는 없는 상황이라는게 매체의 주장이다.

UPI연합뉴스

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실제로 김하성은 이날 LA 다저스와의 경기에서 교체로도 출전하지 못했다. 유격수 자리는 끝까지 두반이 지켰다. 현 상황에서는 애틀랜타의 유격수 문제를 두반이 해결할 것으로 기대된다. 지난 두 시즌 동안에만 애틀랜타는 올랜도 아르시아, 닉 앨런, 김하성, 자비스, 두본, 마테오 등을 활용하면서 유격수를 찾았다. 이 가운데 두반만이 어느 정도 꾸준한 공격력을 보여줬다. 하지만 두반마저 계약 만료를 앞두고 있어 애틀랜타의 유격수 자리에 대한 고민은 여전하다.

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애틀랜타가 시즌을 잘 마무리 하기 위해서는 자비스의 강등은 옳은 결정이라는 평가를 받는다. 김하성이 한결 나아진 상황에서 기회를 받을지 주목된다.

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매체는 '필라델피아 필리스는 NL 동부지구에서 분명한 추격을 시작했고, 자비스는 우승을 노리는 애틀랜타가 기용하기에는 적합한 선택지가 아니다'며 '팬들은 답답하겠지만, 애틀랜타의 입장에서 이번 결정이 옳았다는 점만큼은 부인하기 어렵다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com