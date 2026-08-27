'대반전' KIA 진짜 방출했으면 어쩔 뻔했나, 3위 경쟁 책임감까지…"어려운 순위 싸움 하고 있는데"

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 4회말 2사 2루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "팀이 어려운 순위 싸움을 하고 있다."

KIA 타이거즈 외국인 타자 해럴드 카스트로의 방망이가 다시 불을 뿜기 시작했다. 최근 주춤했던 흐름을 완전히 끊는 멀티 홈런을 터트리며 KIA의 3위 경쟁에 힘을 실어줬다.

카스트로는 26일 광주 롯데 자이언츠전에 4번타자 좌익수로 선발 출전해 5타수 3안타(2홈런) 7타점 맹타를 휘둘러 16대11 승리를 이끌었다. 4위 KIA는 시즌 성적 62승50패2무를 기록, 3위 LG 트윈스와 0.5경기차를 유지했다.

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3-3으로 맞선 3회말 1사 1루에서 김도영의 좌중간 적시 2루타로 4-3 리드를 잡은 상황. 카스트로는 연달아 좌중간 적시 2루타를 쳐 5-3으로 거리를 벌렸다. 4회말 2사 2루에서는 우중월 투런포를 터트려 롯데 선발투수 엘빈 로드리게스를 마운드에서 끌어내렸다.

11-5로 앞선 7회말 KIA는 한번 더 빅이닝을 만들었다. 1사 만루 김도영 타석에서 상대 투수 이민석의 폭투에 힘입어 12-5로 달아났고, 김도영이 볼넷으로 걸어나가 카스트로에게 한번 더 만루 기회를 연결했다. 카스트로는 우월 만루포를 터트려 16-5로 거리를 벌렸다.

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8회초 패전조로 나선 최지민과 한재승이 6실점으로 무너진 것을 고려하면, 카스트로의 만루포 덕분에 끔찍한 결말은 피할 수 있었다.

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카스트로는 "어려운 경기였지만, 승리로 마무리할 수 있어 기쁘다. 남은 경기들이 굉장히 중요한 상황에서 값진 승리를 할 수 있어 만족스러운 경기였다. 특히 오늘(26일)은 홈런 2개와 7타점을 기록할 수 있어 더욱 뜻깊은 경기였다"고 소감을 밝혔다.

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홈런 상황과 관련해서는 "로드리게스의 공이 좋았기 때문에 실투를 놓치면 안 된다고 생각했다. 3구째 스위퍼가 눈에 보이는 높이로 들어왔고, 잘 받아쳐 홈런을 만들어낼 수 있었다. 이민석과 승부에서는 1사 만루였기 때문에 달아나는 점수를 만들기 위해 타석에 들어섰다. 결과를 내기 위해 적극적으로 배트를 돌렸던 게 만루홈런으로 이어졌다"고 설명했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 4회말 2사 2루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회말 1사 만루 KIA 카스트로가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

KIA는 올해 카스트로를 영입할 때부터 기대가 컸다. 메이저리그 경험이 풍부하고, 빼어난 콘택트 능력을 바탕으로 수준 높은 타격을 한다는 평가를 받았다.

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그러데 지난 4월 말 햄스트링 부상으로 이탈하기 전까지는 좀처럼 한국의 ABS존에 적응하지 못했다. 나쁜 공까지 다 콘택트하려 하다가 꼬였다. 23경기에서 타율 2할5푼(88타수 22안타), 2홈런, 16타점에 그쳤다.

카스트로는 한때 단기 대체 외국인선수로 영입한 아데를린 로드리게스에게 위협을 받기도 했다. 아데를린은 기대대로 단기간에 10홈런을 몰아치는 장타력을 뽐냈는데, 개인사를 이유로 KIA의 연장 계약 제안을 거절했다. 아데를린이 한국에 남았다면, 카스트로의 거취는 정말 불투명했다.

퇴출 위기에서 벗어난 카스트로는 펄펄 날았다. 부상 회복 기간에 한국을 찾은 가족의 도움도 큰 힘이 됐다. 카스트로는 지난 6월 18일 복귀한 이후 출전한 46경기에서 타율 3할7푼7리(191타수 72안타), 13홈런, 43타점, OPS 1.059를 기록하며 재계약의 발판까지 마련했다. 해당 기간 팀 내에서는 홈런왕 김도영 다음으로 많은 홈런을 쳤고, 타점도 김도영보다 1개 부족했다.

카스트로는 "최근 몇 경기에서 타격감이 좋지 않았다. 야구는 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있지만, 언제든 일어날 수 있는 일이라고 생각했다. 다만 내가 중심 타선에서 안 좋은 흐름이 계속되면 안 되기 때문에, 좋은 흐름을 되찾는 게 가장 중요했다. 오늘 경기를 계기로 다시 좋은 타격감을 회복한 것 같다"고 이야기했다.

남은 시즌 목표는 KIA가 가능한 높은 순위로 가을야구에 진출할 수 있도록 돕는 것.

카스트로는 "팀이 어려운 순위 경쟁을 하고 있다. 순위를 의식하면 급해지기 때문에 다른 팀들을 의식하진 않는다. 하지만 모든 경기에서 이기는 것이 목표이고, 매 경기 최고의 집중력으로 임하겠다. 그러다 보면 팀이 목표하는 최고의 위치에서 시즌을 마무리할 수 있을 거라 생각한다"고 강조했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 승리한 KIA 카스트로, 김도영이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com