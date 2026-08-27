'146일 만의 승리' 지키고도 오히려 "고맙다" 인사를…15G 연속 무실점보다 값진 '투수조장' 책임감

SSG 김민. 사진제공=SSG 랜더스

SSG 최민준. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "정말 많이 힘들었을 거예요."

SSG 랜더스 최민준(27)은 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 5⅓이닝 2안타 4볼넷 2탈삼진 무실점을 기록했다.

시즌 첫 등판이었던 4월2일 키움전(5이닝 무실점) 이후 승리가 없던 최민준은 이날 다시 한 번 시즌 2승째에 도전했다.

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5회까지 위기는 있었지만, 실점없이 잘 막아온 최민준은 1-0으로 앞선 6회초에도 마운드에 올랐다.

승리 요건을 갖춘 상황. 선두타자 김태연을 유격수 땅볼로 잡아냈지만, 문현빈과 한지윤에게 각각 볼넷과 안타를 맞으며 1,2루 위기에 몰렸다. 결국 이닝을 마치지 못한 채 마운드를 '동갑내기' 김민에게 넘겨줬다.

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타자는 강백호-노시환으로 이어지는 한화의 강타자. 안타 한 방이면 최민준의 승리는 다시 한 번 날아가게 됐다. 그러나 김민은 좌익수 뜬공과 2루수 땅볼로 아웃카운트를 올리며 이닝을 마쳤다.

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한 차례 위기를 넘긴 SSG는 6회말 5점을 몰아쳤고, 결국 6대1로 경기를 잡았다.

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최민준은 146일 만에 승리 투수가 됐다. 경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "선발 최민준이 5이닝 이상 책임져주며 승리의 발판을 마련해 주었다. 올시즌 좋은 투구를 보여주고도 승운이 따르지 않아 아쉬움이 있었는데, 오늘 승리로 그동안의 마음의 짐을 조금이나마 덜어냈으면 한다"고 미소를 지었다.

최민준은 불을 끄면서 승리를 지켜준 김민에게 고마운 마음을 전했다. 최민준은 "밥 사려고 한다"라며 "리그에서 잘 치는 홈런 타자 두 명이었는데 잘 막아줘서 정말 고맙다"고 미소를 지었다.

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7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회말 2사 1루 김민이 박찬호를 3구 삼진으로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

김민은 오히려 최민준에게 고마운 마음을 전했다. 김민에게는 마음의 빚이 있었다.

김민은 지난 14일 잠실 LG전에서도 비슷한 상황에 마운드에 올랐다. 최민준은 2-0으로 앞선 6회말 1사 후 신민재의 2루타와 박해민의 땅볼 진루타, 송찬의의 2루타로 실점을 했다. 2사 2루 상황에서 김민이 마운드에 올랐다. 그러나 김민은 첫 타자 오스틴에게 안타를 맞았고, 그사이 2루 주자가 홈으로 오면서 2-2 동점이 됐다. 최민준의 승리가 날아간 순간이었다.

최민준은 올 시즌 선발로 시작했지만, 7월에는 줄곧 구원 등판을 했다. 8월초까지 구원 등판을 했던 그는 14일 LG전부터 선발로 복귀했다. 다시 선발로서 자리를 잡아야 할 순간에 승리를 날렸던 만큼, 미안한 마음이 클 수밖에 없었다. 김민은 "괜찮다고는 하던데 속으로는 정말 미안했다. 아웃 카운트 한 개만 잡으면 되는 거였는데 그러지 못했다. 대신 오늘 두 개를 잡았다"고 미소를 지었다.

동시에 묵묵히 투수진에서 선발과 구원을 오가며 역할을 해준 최민준에게 '투수 조장'으로서 고마운 마음을 전했다. 김민은 "선발이 없던 상황에서 이렇게 나와서 투수조장으로서 고맙다"라며 "선발로 나왔다가 중간도 갔다가 왔다갔다 하는데 정말 많이 힘들었을 것"이라고 했다.

김민은 이날 피칭으로 15경기 연속 무실점 행진을 했다. 꾸준한 활약을 앞세워 불펜에 힘이 되고 있다. 김민은 "감독님께서 관리를 잘해주신 덕분이다"라며 "남은 경기에서도 최선을 다해서 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com