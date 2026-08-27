"언제 올지 모를 기회" 우승몰이꾼 최형우, KT 끝내기 역전승 보고 던진 충격적 한마디

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]"KT 결과는 크게 의미 없습니다. 우리만 잘하면 됩니다."

삼성 라이온즈의 '해결사' 최형우가 1회 초구에 삼성 천적 투수를 딱 한방으로 무너뜨리며 팀 승리를 이끌었다.

최형우는 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 4번 지명타자로 선발 출전, 5타수 2안타 4타점을 기록했다.

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결정적인 장면은 1회초 첫 타석에서 나왔다.

이날 경기 전까지 삼성은 키움 선발 박준현에게 2경기 12이닝 동안 무득점으로 묶여있었다. 박진만 감독이 "우리만 만나면 거의 완봉급 피칭을 펼친다"며 '천적' 박준현을 공략하기 위해 맞춤형 라인업까지 꺼내들 정도였다. 전략은 적중했다. 박준현에 강했던 리드오프 박승규의 안타와 후속 타자들의 연속 볼넷으로 만들어진 무사 만루 찬스.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

타석에 들어선 최형우는 망설임이 없었다. 키움 투수코치의 마운드 방문 후 초구 152km 패스트볼을 그대로 퍼올려 좌중간 담장을 넘기는 비거리 130m 대형 그랜드슬램을 터뜨렸다. 단 한 번의 노림수로 시즌 초부터 이어저온 천적 관계를 산산조각 내 버렸다. 개인 통산 10번째 만루홈런이자 롯데 호세를 넘어 최고령 그랜드슬램.

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경기 후 최형우는 1회 만루홈런 상황에 대해 "원래는 희생플라이를 치려고 타석에 들어섰다. 가볍게 친다는 마음이었는데 직구를 노리고 있던 것이 결과가 좋게 이어졌다"며 담담하게 당시를 복기했다. 최고령 만루홈런 기록 경신에 대해서도 "큰 의미는 없다고 생각한다"며 손사래를 쳤다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회초 만루 홈런을 날린 삼성 최형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

오히려 최형우의 시선은 개인 기록이 아닌 오직 팀의 '우승'을 향해 있었다. 이날 선두 경쟁 중인 KT 위즈의 두산전 끝내기 역전승 소식에 대해, 최형우는 충격적인 한마디를 던졌다. 어떻게든 선두 KT를 따라잡아 1위를 차지해야 한다는 진부한 이야기가 아니었다.

최형우는 "KT의 경기 결과는 크게 의미가 없다. 그보다 우리만 잘하는 게 우선"이라며 "그럼에도 KT가 계속 잘해서 따라가기 어렵다면 그들의 성과를 인정하면 된다. 중요한 건 우리 스스로의 경기력"이라며 '자강'을 강조했다. 그러면서도 "우승 기회는 언제 다시 올지 모른다. 이제 시즌이 얼마 남지 않은 만큼, 반드시 1위로 시즌을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 선수단 전체의 포기 없는 승부욕을 당부했다.

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진인사 대천명(盡人事待天命 사람이 할 수 있는 일을 최선을 다한 뒤, 결과는 하늘의 뜻에 맡기고 겸허히 기다린다).

우승반지 6개를 보유한 최고참 '청부사' 선배가 남기고 싶었던 말은 바로 이 한마디였을 것이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com