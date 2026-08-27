'와 악의 제국 가나' 김도영 ML 쇼케이스 제대로, 괜히 오타니 에이전트픽일까…"40홈런 실감 안 나요"

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 메이저리그 스카우터가 현장을 찾아 KIA 김도영을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 메이저리그 스카우터가 현장을 찾아 KIA 김도영을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영이 아직 멀었는데."

KIA 타이거즈 관계자는 26일 광주 롯데 자이언츠전에 방문한 메이저리그 스카우트들의 명단과 규모를 살펴본 뒤 놀라움을 감추지 못했다. 이날 방문한 구단은 뉴욕 양키스와 텍사스 레인저스였다. 양키스는 빅리그를 대표하는 빅마켓 구단으로 LA 다저스 이전에 원조 '악의 제국'으로 불렸다.

두 구단 모두 아시아 스카우트를 담당하는 핵심 관계자들이 방문했다. 양키스는 3명, 텍사스는 2명을 광주에 파견했다. 분명 특별한 관심이다. 보통은 한국이나 아시아권 국가에 상주하는 스카우트 1명이 수도권에서 관심 선수들을 두루 살핀다.

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한 구단에서 스카우트 관계자 여럿이, 그것도 핵심 인사가 방문하는 것은 계약까지 고려하는 꽤 본격적인 관심이라는 뜻이다.

지난해 KBO MVP를 차지한 전 한화 이글스 에이스 코디 폰세 영입전이 본격적으로 시작됐을 때도 메이저리그 구단 여럿이 스카우트 팀장급 인사를 한국에 파견했다. 양키스와 시카고 컵스 등이 그랬다. 폰세는 결국 토론토 블루제이스와 3년 3000만 달러(약 416억원) 계약에 성공했다.

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KIA는 김도영이 포스팅시스템으로 미국에 진출하려면 적어도 3년 이상의 시간이 필요한데도 메이저리그 구단들의 적극적인 움직임에 놀라고 있다. 양키스와 텍사스 이전에 컵스 구단 고위 인사도 올해 광주를 찾았다.

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2024년 김도영이 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성하며 MVP를 차지하고, 그해 11월 프리미어12를 시작으로 국제대회에서도 두각을 나타내기 시작하면서 메이저리그 구단의 관심은 날로 커지고 있다.

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지난해 2월에는 미국 캘리포니아주 어바인에 차린 KIA의 스프링캠프 훈련지에 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 에이전트인 CAA스포츠 야구 부문 대표 네즈 발레로가 찾아와 이슈였다. 발레로는 김도영에게 회사를 소개하며 노골적으로 어필하며 일찍이 관계를 쌓았다.

김도영은 메이저리그 관계자들 앞에서 첫 타석부터 시원한 타구를 날렸다. 0-1로 뒤진 1회말 무사 1, 2루에서 우월 역전 3점포를 터트렸다. 롯데 선발투수 엘빈 로드리게스의 시속 155㎞ 높은 직구를 밀어쳤다. 시즌 39호포. 2024년 38홈런을 뛰어넘어 개인 한 시즌 최다 신기록을 작성했다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김도영은 3-3으로 맞선 3회에도 리드를 뺏는 좌중간 적시 2루타를 때리며 16대11 승리를 이끌었다.

김도영은 "정말 중요한 순간에 나온 홈런이라 더 짜릿했고, 팀에 정말 도움이 되는 홈런이라 기분 좋았다. 의도적으로 공략하진 않았다. 로드리게스의 공이 오늘(26일) 정말 좋다고 느꼈고, 직구 구위가 워낙 좋아서 2스트라이크 이후에도 직구에 늦으면 답이 없다고 생각해서 계속 직구에 타이밍을 맞추고 있었다. 정말 가볍게 쳤는데, 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

당장은 메이저리그 도전보다 역대 최연소 40홈런 달성이 먼저다. 현재 기록은 1999년 삼성 이승엽의 22세 11개월 5일이다. 김도영이 다음 달 6일 안에 홈런 하나를 더 추가하면 이승엽의 27년 묵은 기록을 깬다.

아울러 홈런 2개를 더 치면 타이거즈 역대 한 시즌 최다 홈런 기록도 갈아치운다. 역대 1위는 트레이시 샌더스의 40홈런이다.

김도영은 "재작년에는 (40홈런을) 의식을 하고 쳤다. 올해는 홈런 페이스가 빠른 것을 보면서 정말 의식을 하면 칠 수 없다는 것을 그때 빠르게 깨달은 덕분인 것 같다. 그때 경험 덕분에 이렇게 최다 홈런을 칠 수 있었던 것 같다"고 했다.

역대 최연소 40홈런 타이틀과 관련해서는 "정말 욕심이 하나도 없다. 이승엽 선배님의 기록인데, 이승엽 선배님께서 더 대단한 기록(2003년 56홈런, 역대 한 시즌 최다)을 갖고 계신다. 나는 오히려 홈런 수에 더 욕심이 생긴다. 타이틀을 얻지 못하더라도 별생각 없을 것 같다"고 밝혔다.

김도영은 또 "사실 40홈런도 눈앞에 왔지만, 실감이 안 난다. 내 인생에서 이렇게 많은 홈런이 나오리라 전혀 생각하지 못했다. 40홈런도 이렇게 실감이 안 나는데, 50홈런은 어려울 것 같긴 하다"면서도 올해가 아니더라도 50홈런에 도전할 의지를 불태웠다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 승리한 KIA 카스트로, 김도영이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com