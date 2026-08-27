'만화에서나 보던 장면이 현실로' 김도영, 역전 스리런→역전 적시타...개인 최다 39호포, 최연소 40홈런까지 단 1개

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 슈퍼스타는 역시 달랐다. 만화에서나 볼 법한 장면을 김도영은 실제 야구에서 그대로 재현했다.

팀이 가장 필요한 순간마다 장타를 터뜨리며 경기의 흐름을 한방에 뒤집었다. 첫 타석에서는 역전 스리런포, 두 번째 타석에서는 역전 적시타를 터뜨렸다. 그리고 자신의 한 시즌 최다 홈런 기록까지 새로 썼다.

KIA 타이거즈 김도영이 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠전에 3번 타자 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타 1홈런 4타점 3득점으로 맹활약했다. KIA는 김도영을 비롯한 타선의 폭발에 힘입어 롯데를 16대11로 꺾고 2연승을 달렸다.

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이날 김도영의 방망이는 경기 초반부터 뜨거웠다.

KIA는 1회초 2사 후 롯데 레이예스의 2루타와 한동희의 적시타로 먼저 실점했다. 자칫 초반 분위기를 롯데에 내줄 수 있는 상황.

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하지만 KIA에는 김도영이 있었다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 김도영이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

1회말 이호연이 몸에 맞는 공, 박상준이 볼넷으로 출루하며 만들어진 무사 1, 2루. 타석에 들어선 김도영은 롯데 선발 엘빈 로드리게스의 5구째 시속 155㎞ 직구를 놓치지 않았다.

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스트라이크존 바깥쪽 높게 들어온 빠른 공을 김도영은 힘으로 밀어쳤다. 타구는 쭉쭉 뻗어 우측 담장을 넘어갔다. 순식간에 3-1. 경기 시작과 함께 내준 선취점을 김도영이 역전 스리런포 한 방으로 뒤집었다.

시즌 39호 홈런. 이 한 방으로 김도영은 자신의 한 시즌 최다 홈런 기록을 새로 썼다. 2024시즌 기록했던 38홈런을 넘어 개인 최다 홈런 기록을 경신한 순간이었다.

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홈런을 확인한 김도영은 특유의 세리머니를 펼친 뒤 힘차게 베이스를 돌았다. KIA 팬들의 함성도 광주기아챔피언스필드를 가득 채웠다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

하지만 롯데도 쉽게 물러서지 않았다. 3회초 2사 후 나승엽에게 볼넷을 내준 황동하가 레이예스에게 우월 투런포를 허용하면서 승부는 다시 3-3 원점으로 돌아갔다.

그리고 또다시 김도영이 등장했다.

3회말 선두타자 이호연이 우전 안타로 출루한 뒤 1사 1루에서 김도영이 타석에 들어섰다. 이번에는 로드리게스의 3구째 낮게 들어온 커브를 정확하게 받아쳤다.

첫 타석에서는 밀어쳤다면 두 번째 타석에서는 과감하게 잡아당겼다. 타구는 좌중간을 가르며 펜스까지 굴러갔고, 이호연이 홈을 밟았다. 4-3 역전 성공.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김도영의 방망이로 KIA가 다시 리드를 잡았다. 이어 4번 타자 카스트로까지 좌중간 적시 2루타를 터뜨리며 5-3으로 달아났다.

첫 타석 역전 스리런포, 두 번째 타석 역전 적시타. 김도영이 타석에 들어설 때마다 경기의 흐름이 바뀌었다.

김도영의 활약에 자극받은 듯 4번 타자 카스트로의 방망이도 폭발했다. 4회말 우중월 투런포를 터뜨린 카스트로는 7회말 1사 만루에서 우월 만루포까지 쏘아 올리며 이날만 3안타 7타점을 기록했다.

KIA는 5회말에도 대타 김선빈의 3타점 2루타를 더해 11-3까지 달아났고, 7회말 카스트로의 만루홈런으로 16-5까지 점수 차를 벌렸다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회말 1사 만루 KIA 카스트로가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회말 1사 만루 KIA 카스트로가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

승부는 사실상 끝난 듯했다.

하지만 KIA 마운드가 마지막까지 진땀을 흘리게 했다.

11점 차로 앞선 8회초 최지민이 윤동희에게 솔로포를 맞는 등 5안타 5실점하며 크게 흔들렸다. 이어 등판한 한재승도 2안타를 허용하며 1실점했고, 결국 KIA는 정해영까지 투입해 급한 불을 꺼야 했다.

넉넉한 리드를 안고 패전조로 경기를 마무리하려던 KIA의 계획이 틀어진 순간이었다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

9회에는 부상에서 복귀한 곽도규가 마운드에 올라 1이닝을 무실점으로 막아내며 승리를 지켰다.

양 팀 합쳐 33안타가 터진 난타전. KIA는 16-11로 승리하며 2연승을 달렸지만, 불펜 소모는 뼈아팠다. 그럼에도 타선에서는 확실한 수확이 있었다.

그리고 그 중심에는 김도영이 있었다. 39호 홈런으로 자신의 한 시즌 최다 홈런을 새로 쓴 김도영은 이제 역사에 도전한다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 이범호 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

다음 목표는 KBO 역대 최연소 40홈런이다. 현재 기록은 1999년 삼성 라이온즈 이승엽이 세운 22세 11개월 5일. 김도영은 오는 9월 6일까지 홈런 하나만 더 추가하면 이승엽의 27년 묵은 기록을 갈아치우게 된다.

한 시즌 최다 홈런을 넘어 이제는 '최연소 40홈런'이라는 또 하나의 역사에 도전하는 김도영.

39호 홈런까지 단 하나의 홈런만 남겨둔 지금, 슈퍼스타의 다음 장면에 타이거즈 팬들의 시선이 쏠리고 있다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 김도영이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/