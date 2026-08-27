또 비 예보? 또 선발 무산, 또 눈물? 신종 팔색조 '싸움닭' 미치도록 던지고 싶다

세번째 선발 준비 중인 삼성 김백산. 스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]"마운드에 올라가면 저도 모르게 자신감이 생깁니다. 준비 정말 많이 했습니다."

폭염 등 기상악화 취소로 두 차례나 선발 등판 기회가 무산돼 아쉬움의 눈물까지 흘려야 했던 '마운드 위 싸움닭' 삼성 샛별 김백산(23). 돌고 돌아 다시 찾아온 선발 기회를 앞두고 또 한번 불안감에 사로잡혔다.

비 소식 때문이다.

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김백산은 오는 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 선두 싸움 분수령인 3연전 첫 경기에 선발 등판할 예정이다. 하지만 28일 대구 지역에 예보된 비 소식이 또다시 선발복귀의 변수로 떠올랐다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 동료들 수비 지켜보는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

26일 고척 키움전을 앞두고 취재진과 만난 박진만 감독은 선두 KT 위즈와의 주말 3연전 선발 로테이션 구상에 대해 언급했다. 김백산-크리스 페덱-오스틴 보스 순.

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박 감독은 "25일 키움전에서 첫 퀄리티스타트를 거둔 보스는 일요일인 오는 30일 대구 KT전에 선발 등판할 예정"이라며 "앞으로 몇 경기 더 던질지는 후라도의 몸 상태와 준비 과정을 지켜보고 결정하려 한다"고 설명했다. 이어 주말 3연전 기상 변수에 대해 "대구에 비 예보가 있어 참고해서 준비하려 한다. 우천 취소 여부는 하늘이 정해주는 것이니 순리대로 갈 것이다. (첫 경기가) 비로 취소된다면 다음 스케줄에 맞춰 페덱이 들어가지 않을까 생각한다"고 전했다.

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비로 취소되면 김백산 선발 등판은 또 한번 미뤄지게 될 전망. 본인으로선 아쉽겠지만, 매 경기 우승을 향한 전쟁을 치르고 있는 삼성으로선 임시선발의 패스는 당연한 선택이다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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하늘이 정해줄 세번째 1군 선발 등판 기회. 그저 최선을 다해 준비할 뿐이다.

1군서 소중한 두 차례 선발 등판 경험을 거치며 김백산은 나날이 발전하고 있다.

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완급조절의 필요성에 대한 깨달음도 얻었다.

두번째 등판을 마친 후 인터뷰에서 김백산은 "초반에 너무 강하게만 던지다 보니 후반에 오버 페이스가 와서 힘들었다. 길게 던지려면 직구든 변화구든 완급조절이 반드시 필요하다는 것을 깨달았다"고 돌아봤다.

2군 퓨처스리그로 내려가 있는 동안에도 쉬지 않고 신종 무기를 갈고 닦았다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 투구하는 삼성 김백산. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

스위퍼를 예리하게 가다듬었고, 좌타자를 상대로 구사비율이 적었던 체인지업을 실전화 하며 무기를 늘렸다.

변화구 손 감각과 제구에 탁월한 장점이 있는 '팔색조' 김백산.

그는 "원래 제구는 나쁘지 않은 편"이었다며 "몸을 빠르게 움직이기 위한 파워 운동과 체중 증량으로 구위를 끌어올릴 수 있었다"고 했다. 스피드업에 성공하며 오늘날 1군 마운드에 설 수 있게 됐다.

하지만 그에게 여전히 1군 마운드는 높은 벽이다. 그만큼 마음가짐도 남다르다.

김백산은 "NC전 첫 등판 때는 3회인지 4회인지 모를 만큼 정신이 없었고, 두번째 키움전 때는 생각이 많았다. 2군에선 그냥 들어가도 안 맞던 공이 1군에서는 바로 맞아 나가더라"며 1,2군 차이를 고백했다. 이어 "다시 기회가 왔으니 꼭 잡아야 한다. 결과보다는 한 타자 한 타자 집중하겠다. 피하지 않고 맞더라도 들어갈 것"이라며 '볼질'하지 않는 마운드 위 투사로서의 공격적인 피칭을 약속했다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 투구하는 삼성 김백산. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

이미 두 차례 선발 기회가 날아가 속상한 마음에 눈물까지 흘렸다던 김백산.

"평소 내성적인 성격이지만 마운드만 올라가면 투사로 변한다"는 그는 다시 찾아온 기회 앞에서 모든 운명을 하늘에 맡기고 할 수 있는 최선의 준비를 모두 마쳤다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com