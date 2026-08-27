"울지마" 둘이 이렇게 '진한' 사이였어? 원래 주전과 예비FA 3루수,'경쟁' 관계 아니었네?

5회 만루포를 터뜨린 김영웅을 꼭 안아주며 "울지마"라고 장난을 치는 전병우(오른쪽). 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]"저 안 울었는데, 그냥 놀리려고 그러신 겁니다(웃음)."

삼성 라이온즈의 '거포 유망주' 김영웅(23)이 승부에 쐐기를 박는 시원한 그랜드슬램을 터뜨린 순간, 덕아웃에서 그를 누구보다 뜨겁게 맞이해 준 이는 다름 아닌 대선배 전병우(34)였다.

주전과 백업, 3루수 한자리의 불가피한 제로섬 관계. 하지만 '경쟁'의 프레임을 넘어 서로의 성장을 진심으로 응원하는 고참과 젊은 후배 간 훈훈한 모습이 포착됐다.

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김영웅은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 7번 타자 겸 3루수로 선발 출전해 5-2로 앞선 5회초 무사 만루 찬스에서 우중간 담장을 넘어가는 비거리 135m짜리 대형 만루홈런(시즌 3호)으로 승부에 쐐기를 박았다. 이 한방으로 승리를 굳힌 삼성은 12대2 대승으로 경기를 마쳤다.

최형우의 1회 만루포에 이어 터진 한 경기 2개의 그랜드슬램. 이는 삼성 라이온즈 구단 역사상 역대 4번째이자 KBO 리그 통산 21번째 '한 경기 만루홈런 2개' 대기록이다. 김영웅의 개인 통산 4번째 그랜드슬램이자 퓨처스리그 재조정 후 복귀 첫 아치이기도 했다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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김영웅이 홈런을 날리고 덕아웃으로 들어서자, 전병우는 홈런자켓을 입은 후배를 꼭 끌어안으며 "울지마"라고 농담 섞인 말을 건넸다. 이 장면은 중계 화면에 그대로 포착돼 화제를 모았다. 올 시즌 타격 슬럼프로 마음고생이 심했던 후배의 고충을 누구보다 잘 알고 있기에 나온 진심 어린 포옹이었다.

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경기 후 만난 김영웅은 당시 상황에 대해 "(전)병우 형이 진하게 안아주더라. 울지는 않았는데 그냥 저를 놀리려고 그러신 것"이라며 미소를 지었다.

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이어 "병우 형과는 평소에도 야구 이야기를 정말 많이 나눈다. 내가 모르는 부분을 많이 물어보는데 배울 점이 참 많은 선배시다. 타석에서 조금 불편했다고 이야기하면 병우 형이 '내 말 다 들을 필요는 없다'면서도 본인 생각을 조언해 주신다. 그 덕분에 다음 날 훨씬 편하게 타석에 들어설 수 있다"고 고마움을 표현했다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회말 2사 1루 삼성 강민호 안타 때 전병우가 홈을 파고들고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

사실 핫코너(3루수)를 제로섬 시선으로만 본다면 두 선수는 한자리를 놓고 양보할 수 없는 치열한 경쟁 관계가 냉정한 현실.

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하지만 삼성 덕아웃 안에서 두 사람이 보여주는 케미스트리는 '경쟁'이 아닌 '상생과 발전'이었다. 자신이 축적한 노하우를 아낌없이 방출하는 선배와 이를 흡수하며 성장하는 후배의 시너지는 가을야구와 우승을 향한 삼성의 강력한 무기가 되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com