40홈런 쾅! 슈와버 "오타니~ 저지~ 나도 달성했어!" 현역 3번째...커리어 3번째 홈런왕 예약

필라델피아 필리스 카일 슈와버가 27일(한국시각) T-모바일파크에서 열린 시애틀 매리너스전에서 2회초 우중간 3점홈런을 터뜨린 뒤 오른손을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]필라델피아 필리스 카일 슈와버가 40홈런 고지에 오르며 레전드 거포들과 어깨를 나란히 했다.

메이저리그 홈런 선두를 달리고 있는 슈와버는 27일(이하 한국시각) T-모바일파크에서 열린 시애틀 매리너스와의 원정경기에서 시즌 40번째 아치를 그렸다.

리드오프 지명타자로 라인업에 오른 슈와버는 1회초 첫 타석에서 중견수 쪽으로 2루타를 날린 뒤 1사후 브라이스 하퍼의 좌월 투런포로 홈을 밟아 선취 득점을 올렸다.

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카일 슈와버가 2회초 1사 1,2루에서 우중간으로 홈런을 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스

홈런이 터진 것은 두 번째 타석에서다. 필라델피아는 2-0으로 앞선 2회 선두 브라이슨 스탓이 좌측 2루타를 쳐 다시 득점 기회를 만들었다. 브랜든 마시가 볼넷을 얻고 JT 리얼무토가 헛스윙 삼진으로 물러나 1사 1,2루.

저스틴 크로포드가 적시타를 날려 3-0으로 점수차를 벌린 필라델피아는 계속해서 1사 1,2루 찬스를 이어갔다.

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이어 타석에 들어선 슈와버는 시애틀 우완 선발 브라이언 우를 상대로 볼카운트 2B2S에서 5구째 98.8마일 빠른 직구가 한복판으로 날아들자 경쾌하게 배트를 돌려 우중간 펜스를 넘어가는 3점포로 연결했다.

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발사각 27도, 타구속도 104.8마일, 비거리 425피트짜리 아치. 슈와버가 홈런을 기록한 것은 지난 24일 세인트루이스 카디널스전 이후 3일 만이다.

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우는 타구가 맞아나가자 방향을 애써 외면한 뒤 홈런을 확인한 뒤 고개를 절레절레 흔들었다. 슈와버의 파워에 놀란 것이다.

슈와버가 2회 홈런을 터뜨리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

이로써 슈와버는 2022년(46개), 2023년(47개), 2025년(56개)에 이어 통산 4번째로 40홈런 시즌을 달성했다. 2022년과 지난해에는 NL 홈런 타이틀을 차지했다.

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필라델피아 구단 역사상 40홈런 시즌을 4차례 달성한 선수는 라이언 하워드가 유일했다. 그는 2006~2009년까지 4년 연속 40개 이상의 홈런을 터뜨렸다.

현역 타자들 중에서는 뉴욕 양키스 애런 저지, LA 다저스 오타니 쇼헤이에 이어 3번째다.

저지의 경우 AL 올해의 신인에 선정된 2017년(52개)을 비롯해 한 시즌 AL 최다를 때린 2022년(62개), 그리고 2024년(58개)과 2025년(53개) 등 4번을 모두 50홈런 이상으로 장식했다.

오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년(46개)과 2023년(44개), 다저스 이적 후인 2024년(54개)과 작년(55개)에 걸쳐 40홈런 고지를 밟았다. 이날 현재 30홈런을 기록 중인 오타니는 생애 5번째 40홈런이 가능한 상황이다.

슈와버는 지금과 같은 페이스를 남은 시즌에 적용하면 48홈런을 기록하게 된다.

통산 380홈런을 마크한 슈와버는 이 부문서 역대 단독 80위로 올라섰고, 현역 타자들 중에서는 8위에 랭크돼 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com