1조602억 FA 드디어 돌아온다! 실전 타격+베이스 러닝 이상無 "올 시즌 내 복귀"

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[스포츠조선 박상경 기자] 후안 소토(뉴욕 메츠)의 복귀가 머지 않은 것으로 보인다.

MLB닷컴은 27일(한국시각) '소토가 지난달 25일 LA 다저스전에서 왼쪽 종아리 근육 부상을 한 이후 처음으로 실전 타격 연습 및 캐치볼, 베이스 러닝을 소화했다'고 전했다.

소토는 지난 4월 오른쪽 종아리 근육 부상으로 첫 부상자 명단(IL)에 오른 데 이어, 반대편 다리를 다치면서 우려를 자아낸 바 있다. 하지만 이날은 모든 면에서 정상적인 활약을 펼쳤다고. MLB닷컴은 '가장 인상적이었던 부분은 소토가 베이스를 돌 때마다 빠르게 멈춰 섰다는 점'이라고 밝혔다. 그는 MLB닷컴과의 인터뷰에서 "열심히 훈련했고, 지금 상태는 좋다고 본다"며 "종아리 상태를 점검하고 (훈련한 뒤) 다음 날 반응을 살펴봐야 할 시점이다. 하지만 몸 상태는 괜찮다"고 말했다.

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소토는 지난해 메츠와 14년 최대 7억6500만달러(약 1조602억원) FA계약을 맺으면서 메이저리그 역사상 최장 계약 및 세계 프로스포츠 사상 최고 금액의 FA계약을 맺어 화제를 모았다. 지난해 내셔널리그 외야수 실버슬러거, 도루, 출루율 부문 1위를 차지하면서 메츠가 왜 자신에게 거액을 안겼는지를 증명했다. 커리어 내내 큰 부상에 시달리지 않았던 탄탄한 몸도 재산이었다. 그런데 올 시즌 두 번이나 부상하면서 우려를 자아낸 바 있다. 올 시즌 기록은 84경기 타율 0.283, 21홈런 52타점, 출루율 0.408, 장타율 0.539, OPS(출루율+장타율) 0.947이다.

소토의 부재 속에 메츠는 시즌 30경기를 남겨둔 현재 60승72패로 내셔널리그 동부지구 최하위다. 올 시즌을 앞두고 우승 후보로 거론됐던 점과 비교해보면 기대에 못 미치는 성과. 지난 4일 트레이드 마감일 이후 13승6패로 상승세라는 게 그나마 위안거리다.

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소토는 "가능한 빨리 복귀해 팀이 현재 누리고 있는 좋은 분위기를 이어가고 싶다. 나도 그 분위기에 동참하고 싶다"며 "승리는 멋진 일이고, 가능성은 무궁무진 하다. 무슨 일이 일어날지는 아무도 모른다. 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 우리는 최선을 다할 것"이라며 여전히 포기하지 않고 있다는 점을 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com