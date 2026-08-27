"떠나기 힘들었다"던 스쿠벌, 3주 만에 친정팀 디트로이트 상대 선발 등판…맞상대는 KBO 출신 앤더슨

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[스포츠조선 박상경 기자] "힘든 결정이었다."

이달 초 트레이드 마감일을 앞두고 LA 다저스에 합류한 태릭 스쿠벌의 첫 마디였다. 2018 신인 드래프트 9라운드로 디트로이트 타이거스의 지명을 받아 이듬해 빅리그에 데뷔, 올 시즌까지 뛰었다. 하지만 기대했던 장기 계약 제안을 받지 못했고, FA자격이 다가오는 가운데 결국 팀을 떠나 다저스에 합류하기 이르렀다. 스쿠벌은 다저스 합류 후 "내 목표는 디트로이트라는 도시와 구단을 위해 월드시리즈 우승을 차지하는 것이었다. 동료들을 여전히 사랑한다. 그들은 내 가장 친한 친구"라고 각별함을 드러낸 바 있다.

이런 스쿠벌이 디트로이트를 상대한다. MLB닷컴은 27일(한국시각) '다저스가 29일 미시간주 디트로이트의 코메리카파크에서 펼쳐질 디트로이트와의 주말 3연전 첫 경기에 스쿠벌을 선발로 내보낸다'고 전했다. 디트로이트는 SSG 랜더스에서 뛰었던 드류 앤더슨을 선발 예고한 상태다.

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스쿠벌은 최근 상승세다. 다저스 합류 후 첫 등판이었던 5일 시카고 컵스전에서는 6이닝 4안타 2실점의 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 투구를 하고도 패전 투수가 된 바 있다. 11일 캔자스시티전에서는 5이닝 3실점으로 승패 없이 물러났고, 17일 밀워키 브루어스전에서는 6이닝 7탈삼진 1자책 호투에도 패전 투수가 됐다. 하지만 23일 피츠버그 파이어리츠전에서는 7이닝 11탈삼진 3실점으로 다저스 합류 후 첫 승리를 따냈다. 스쿠벌은 피츠버그전을 마친 뒤 "경기 초반 너무 감각을 찾으려 하다 보니 순간 상황에 맞춰 경기하는 데 집중하지 못했던 것 같다. 고쳐야 할 부분"이라며 냉정하게 자신을 되돌아보기도 했다.

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스쿠벌은 아메리칸리그 최고의 투수였다. 2024년에는 31경기 192이닝에서 18승4패, 평균자책점 2.39, 228 탈삼진을 기록했고, 지난해에는 31경기 195⅓이닝 13승6패, 평균자책점 2.21, 241 탈삼진으로 아메리칸리그 사이영상을 2회 연속 차지했다. MLB닷컴은 '스쿠벌은 경기 초반부터 압도적인 모습을 보여주려 할 것'이라며 '하지만 이번 등판은 지난 154경기와는 완전히 다를 것이다. 3주 전까지 몸담았던 팀을 상대하기 때문'이라고 지적했다.

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팬들의 반응도 볼거리. 디트로이트 팬들은 스쿠벌의 이적설이 본격화 되자 야구장에서 '떠나지 말라'는 메시지를 담은 카드를 들고 잔류를 호소한 바 있다. 팀 결정에 따라 이뤄진 트레이드지만, 상징과도 같았던 스쿠벌이 다저스 유니폼을 입고 디트로이트를 상대하는 모습을 과연 어떻게 바라볼 지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com