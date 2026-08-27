'9:3→9:10' 충격의 9회 7실점 대참사…'사구 여파' 이정후 결장, 팀은 불펜 대붕괴 역전패

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 몸 맞는 공 여파로 결장했다. 팀은 9회에만 7실점을 하면서 무너졌다.

샌프란시스코는 27일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 신시내티 레즈와의 경기에서 9대10으로 패배했다.

이정후는 결장했다. MLB닷컴을 비롯한 현지 언론에 따르면 팔꿈치에 통증이 생겨 라인업에서 빠지게 됐다.

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이정후는 하루 전인 26일 1회말 무사 1,2루에 들어선 첫 타석에서 신시내티 선발투수 브래디 싱어의 공에 오른팔 부분을 맞았다. 3구째로 들어온 싱커가 팔꿈치 부분을 강타했다. 보호대를 차고 있어 큰 부상으로는 이어지지 않았다. 이정후는 이후 두 타석을 더 소화했고, 7회말에는 안타를 때려내기도 했다.

이정후. AP연합뉴스

이정후가 빠진 가운데 샌프란시스코는 충격적인 역전패를 당했다.

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6회까지는 좋은 흐름을 유지했다. 2회초 1실점을 했지만, 2회말 조나 콕스의 투런 홈런으로 역전에 성공했다.

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3회초 다시 엑토르 로드리게스에게 솔로 홈런을 맞아 동점이 됐지만, 5회말 라파엘 데버스와 6회말 셰이 위트컴의 투런 홈런이 터지면서 6-2로 달아났다.

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7회초 1실점 이후 8회말 만루에서 대타 드류 길버트의 싹쓸이 2루타가 터져 9-3까지 점수를 벌렸다.

승기를 잡았다고 생각했지만, 9회초 불펜이 무너졌다. 선두타자 로드리게스에게 홈런을 맞았고, 이후 안타와 연속 볼넷으로 무사 만루 위기에 몰렸다. 결국 에우제니오 수아레즈에게 만루 홈런을 맞아 9-8로 추격을 당했다.

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주자가 모두 사라졌지만, 실점은 이어졌다. 연속 안타로 1사 1,3루 위기가 이어졌던 가운데 호세 트레비노의 희생플라이로 9-9 균형이 맞춰졌다. 이어 타일러 스티븐슨의 적시타로 역전까지 허용했다.

추가 실점을 하지 않았지만, 분위기는 완전히 신시내티로 넘어갔다.

샌프란시스코는 9회말 1사에서 터너 힐의 안타로 추격의 희망을 살려봤지만, 후속 두 타자의 연속 삼진으로 결국 경기를 내줬다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com