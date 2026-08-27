[단독]'韓 야구 날벼락' ML 구단들, 유망주 3명 더 싹쓸이 해간다…1R 후보 또 유출

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 3회말 무사 남현우가 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그(MLB) 구단들이 3명의 한국 아마추어 유망주를 더 데려간다. 벌써 6명째 미국행 비행기에 오르는데, 사실상 싹쓸이 현상이 이어지고 있다.

27일 야구계 관계자에 따르면, 서울컨벤션고 유격수인 남현우는 최근 디트로이트 타이거즈와 협의를 마무리지은 상태다. 계약금 규모는 60만달러 수준이 될 것으로 보인다. 컨벤션고의 주전 유격수인 남현우는 1라운드 유력 후보로 꼽혔다. 안정적인 수비력과 정확한 송구 능력, 스피드까지 겸비해 차기 주전 유격수를 찾는 팀에게는 무척 매력적인 카드였다. 그런데 디트로이트 구단이 적극적으로 오퍼를 던지면서 미국행이 현실화 된 상황이다. 아직 디트로이트 구단의 공식 발표는 없었지만, 관계자들 사이에서는 소식이 알려졌다.

남현우 뿐만이 아니다. 또다른 상위 라운드 지명 유력 후보였던 장충고 투수 권시우는 토론토 블루제이스와 협의를 마쳤다. 여기에 라온고 내야수 조성철 역시 뉴욕 양키스와 합의 막바지라는 소식이다. 다만 조성철은 내년 1월 15일 이후 계약이 가능한 상황이라 추이를 지켜봐야 한다. 해당 선수들은 KBO 신인 드래프트 신청서도 제출하지 않은 것으로 파악됐다.

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구단들이 국제 아마추어 계약 소식을 발표하면, 올해 한국 아마추어 유망주 가운데 벌써 6명이 미국으로 떠나게 된다.

앞서 광주제일고 3학년 박찬민이 필라델피아 필리스와 120만5000달러라는 특급 대우를 받으며 계약 체결을 마쳤다. 박찬민은 지난 5월 일찌감치 협상을 모두 마치고 직접 미국으로 건너가 계약식까지 진행했다. 박찬민은 부산고 하현승과 더불어 최대어 중 한명으로 꼽혔지만, 메이저리거의 꿈을 이루기 위해 미국행을 택했다. 필라델피아 역시 박찬민을 잡기 위해 많은 공을 들였다.

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뒤이어 덕수고 투타겸업 유망주 엄준상이 애리조나 다이아몬드백스와 150만달러에 계약을 체결하며 초특급 규모의 대우를 받고 메이저리그 도전에 나섰다.

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애리조나 다이아몬드백스에 입단한 덕수고 엄준상. 사진=애리조나 다이아몬드백스

또 청담고 외야수 신희주도 밀워키 브루어스와 계약을 체결했다는 사실을 공식 발표했고(계약금 비공개), 조만간 미국으로 직접 건너가게 된다.

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남현우와 권시우, 조성철까지 미국행이 현실이 되면서, KBO리그 10개 구단 스카우트들은 그야말로 비상 체제다. 상위 라운드 지명이 유력했던 선수들이 대거 미국으로 유출되면서 가뜩이나 좁은 선택지가 더더욱 한정적으로 줄어들었기 때문이다.

메이저리그 구단들이 올해 유독 한국 아마추어 선수들에게 눈독을 들이는 이유는 내년부터 시장 상황이 어떻게 바뀔지 모르기 때문이다. MLB 30개팀 구단주들은 내년부터 신인 드래프트 기준 제한, 국제 아마추어 드래프트 별도 시행, 샐러리캡 시행 등 엄청나게 파격적인 조건들을 MLB 선수 노조에 제시했고, 노조가 이에 강하게 반발하고 있는 상황이다.

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노조가 파업에 나서면 내년 메이저리그가 정상적으로 시작되지 못할 수도 있다는 공포감이 커지는 가운데, 구단들은 일단 당장 내년부터 국제 아마추어 영입과 관련한 규정이 완전히 달라질 수 있기 때문에 현재 주어진 예산 내에서 전부 소진하기 위해 공격적으로 영입 작전에 나서고 있다.

계약금 자체만 놓고 보면 한국 구단과 경쟁이 되기 힘들다. 특히 최근 아시아 출신 선수들이 메이저리그에서 좋은 활약을 펼치면서, 미국 직행에 대한 아마추어 선수들의 꿈이 다시 커지고있는 것도 사실이다.

당장 다음달 21일 열릴 KBO 신인드래프트를 앞두고, 새로운 유망주들의 입단을 기다리고있던 KBO리그 구단들에게는 다소 맥이 풀리는 소식이 될 수밖에 없다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com