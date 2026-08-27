"오래 기다리셨습니다", 31일 DET전? 2일 STL전? 둘중 오타니가 선택...29일 불펜피칭 최종 점검

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 23일(한국시각) 다저스타디움에서 라이브 피칭을 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 투수 오타니 쇼헤이의 마운드 복귀가 임박했다.

왼쪽 무릎 부상으로 지난 7월 초 이후 피칭을 중단하고 재활에 매진해 온 오타니가 최근 불펜피칭을 무난히 소화하며 당초 예상을 깨고 정규시즌 내 복귀를 현실화하는 것이다.

데이브 로버츠 감독은 27일(이하 한국시각) 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스전을 앞두고 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "사람들이 쇼헤이의 피칭을 기다리고 있다는 걸 안다. 디트로이트에서 모레(29일) 불펜피칭을 할 예정"이라며 "그때가 돼야 이후의 일정을 알 수 있을 것 같다. 현재로서는 모레 불펜피칭을 마칠 때까지 일정이 어떻게 될지는 모른다"고 밝혔다.

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오타니의 마운드 복귀 날짜를 못박지 않은 것 뿐이지, 사실상 확정됐다고 봐도 무방하다. 로버츠 감독은 디트로이트 타이거스와의 원정 3연전 마지막 날인 오는 31일, 또는 그 다음 경기인 세인트루이스 카디널스와의 홈 3연전 첫 날인 9월 2일 오타니가 선발등판할 것으로 내다봤다. 오타니가 둘 중 하나를 고르면 된다는 얘기다. 말이 선발등판이지 일단 1~2이닝 던지는 오프너다.

오타니의 마운드 복귀 날짜가 사실상 확정됐다. Imagn Images연합뉴스

오타니는 지난 23일 다저스타디움에서 목 부상에서 재활 중인 포수 윌 스미스를 타석에 세워놓고 라이브 피칭을 소화했다. 스미스를 상대로 6타석, 30개의 공을 전력으로 던지면서 본격적인 복귀 일정 잡기에 들어간 것이다.

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다저스는 최근 블레이크 스넬(어깨)과 타일러 글래스나우(허리)가 부상자 명단(IL)서 돌아와 로테이션에 정상적으로 합류했다. 스넬은 복귀 후 3경기에서 모두 퀄리티스타트를 올렸고, 2승에 평균자책점 1.00을 마크했다. 글래스나우는 지난 26일 복귀해 애틀랜타를 상대로 선발등판, 5이닝 6안타 7탈삼진 3실점으로 역투했다. 1회에 3점을 내줬을 뿐 이후 4이닝을 모두 무실점으로 틀어막았다.

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가장 강력한 로테이션이라는 평가를 받는 다저스 선발진은 오타니가 가세하면 비로소 '완전체'가 된다. 이날 애틀랜타전에 사사키 로키가 선발등판했으니 이후엔 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 스넬, 글래스나우, 오타니(또는 오타니, 글래스나우) 순으로 등판한다.

오타니 쇼헤이가 26일(한국시각) 애틀랜타전에서 9회초 좌월 3루타를 친 뒤 2루를 돌고 있다. AP연합뉴스

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한편, 오타니는 전날 애틀랜타전에서 7회초 1루수 땅볼을 치고 물러난 뒤 더그아웃으로 들어가면서 속도를 줄이며 다리를 절뚝거리는 모습이 중계화면에 포착됐다. 이에 대해 부상이 도진 것 아니냐는 우려가 나왔지만, 오타니는 이날 애틀랜타전에 리드오프로 정상적으로 출전했다.

오타니와 관련해 메이저리그 후반기 최대 이슈는 내셔널리그(NL) MVP 경쟁이다. 후반기 들어 NL MVP 경쟁에서 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)에 역전을 허용한 형국이다. 오타니가 재역전을 하려면 투수로 돌아와 투타 겸업의 위력을 되찾아야 한다.

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그런데 PCA는 최근 주춤하는 상황이다. 지난 25일 애리조나 다이아몬드백스전서 5타수 무안타로 침묵하더니 26일 애리조전에서도 볼넷 1개만 얻었을 뿐 3타수 무안타로 부진했다. 이어 이날 애리조나전에서도 4타수 1안타 3삼진을 기록했다. 최근 3경기에서 12타수 1안타를 쳐 타율이 0.276, OPS가 0.924로 각각 하락했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com