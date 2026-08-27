삼성, 우리 1위 자리 넘보지 마세요...올해는 하늘이 KT를 돕는 것 같은데

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회 1사 만루 KT 김민혁 싹쓸이 적시타 때 득점한 주자들을 이강철 갑독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 김용 기자] KT에 하늘의 기운이 따르나.

KBO리그 우승은 결코 쉬운 일이 아니다. 팀 전력은 기본이요 코칭스태프의 용병술과 선수단 관리 능력, 그리고 하나로 뭉치는 선수단 결속력 등 많은 부분이 필요해야 가능해진다.

이걸로 끝이 아니다. 현장에 많은 지도자들은 "우승은 하늘이 점지해주는 것"이라고 말한다. 운도 따라야 한다는 것. 우승을 한 시즌을 돌이키면 결정적 장면에서 '하늘이 우리를 돕는다'는 장면이 나온다는 것이다.

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예를 들면 지난해 통합 우승팀 LG 트윈스는 7월22일 광주 KIA 타이거즈전에서 패색이 짙었던 9회 '똑닥이 타자' 박해민이 상대 마무리 정해영을 상대로 극적 동점 스리런 홈런을 터뜨린 덕에 대역전승을 거뒀다. 당시 후반기 개막 후 안타가 없을 정도로 지독한 부진에 빠졌던 박해민이 믿기 힘든 홈런을 치며 이기자 팀 분위기가 완전히 바뀌었다. 같은 날 한화가 10연승을 달성했지만, 이 LG의 승리 후 한화의 기세가 꺾였고 반대로 LG는 6연승을 질주했다. 그렇게 승차가 좁혀지기 시작하더니 결국 마지막 정규시즌 우승으로 웃은 팀은 LG였다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 KT 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

올해는 KT 위즈와 삼성 라이온즈가 치열한 우승 경쟁을 벌이고 있다. 26일 기준 반경기 차이로 KT가 앞선다. 벌써부터 5년 전 양팀이 벌였던 '타이브레이커' 얘기도 나온다. KT 이강철 감독이 "우리 무승부(3무)가 더 많아서 타이브레이커가 안 될 것"이라고 한 25일 삼성이 키움 히어로즈와 무승부를 기록해 똑같이 3무가 됐다. 누가 마지막 승자가 될 지 도저히 예측 불가다.

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그래도 KT는 믿는 구석이 하나 있다. 올해 유독, 위기 상황서 무너지지 않고 버티는 게 뭔가 운이 따른다는 것이다. 대표적인 게 지난달 14일 키움과의 홈경기. 하루 전 NC 다이노스와 접전 끝 1점차 충격패를 당해 2연패에 빠졌었다. 뭔가 흐름이 좋지 않았다. 그리고 이어진 키움전. 초반 앞서나갔지만 6회 데이비슨에 역전 홈런을 맞을 때 이 감독은 '쎄한' 느낌을 받았다고. 이 감독은 "첫 경기 졌으면 아마 키움에게 스윕을 당하고 5연패에 빠졌을 것"이라고 했다. 흐름이라는 게 있어서다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회초 1사 만루 KT 김민혁 싹쓸이 적시타 때 득점한 주자들을 이강철 감독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

하지만 1차전에서 역전을 당한 후 6회말 공격 때 상대 유격수 권혁빈과 중견수 임병욱이 쉬운 플라이 타구를 놓고 서로 미루다 공을 빠드리는 덕에 역전을 했고, 이긴 덕에 연패로 이어지지 않았다. 이 감독은 "그 경기가 정말 컸다"고 돌이켰다.

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이 감독은 21일 SSG 랜더스전도 중요했다고 했다. 1-3으로 밀리고 있던 8회초 안현민의 극적 동점 홈런으로 연장 승부로 몰고 간 것이다. 여기에 11회말 안현민이 포수로 나간 상황, 1사 만루 끝내기패 대위기에서 베테랑 우규민이 이지영과 김재환을 연속 삼진 처리해 결국 무승부로 경기를 끝냈다. 이 감독은 "SSG와 우리 중 누가 더 아픈 경기였을까. 그래도 우리는 삼성과 경쟁하는 데 중요한 무승부를 하나 얻지 않았나"라며 만족스러운 표정을 지었다. 아마 KT는 비겼지만, 이긴 느낌의 경기였을 것이다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 야수들이 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

KT는 26일에도 9회까지 두산 베어스에 밀렸다. 이날 졌다면, 키움을 꺾은 삼성에 1위 자리를 내줄 뻔 했다. 당장 순위가 중요치 않다고 할 수도 있지만, 경기 수가 많이 남아있지 않은 상황에서 순위 변화에 선수단 분위기가 완전히 바뀔 수 있다. 또 KT는 아이치-나고야 아시안게임에 박영현, 소형준, 오원석 주축 전력들이 나간다. 최대한 승수를 쌓아야 한다. 그런 가운데 김현수의 극적 역전 끝내기 안타에 힘입어 신승했다. 정말 올시즌은 하늘이 KT를 돕는 것일까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com